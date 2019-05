Il punto sulla A: Atalanta e Inter in Champions; la Roma saluta De Rossi

L’Atalanta fa un miracolo sportivo e si qualifica insieme alla squadra di Spalletti alla prossima Champions League. Il Milan vince. Juve battuta dalla Samp.

Frosinone e Chievo Verona si accontentano del pareggio, gara senza particolari emozioni.

Il Bologna batte il Napoli. Una sfida ricca di gol e giocate apprezzabili.

Il Torino chiude bene il campionato grazie alla vittoria sulla Lazio apparsa appagata dalla conquista della Coppa Italia.

La Sampdoria vince la sfida contro la Juventus. I due gol arrivano nei minuti finali.

L’Inter soffre e va in Champions League. L’Empoli, pur non meritando per lo splendido gioco espresso, retrocede in B.

Fiorentina e Genoa passano l’intera partita ad ascoltare le notizie provenienti da Milano. Il punto accontenta tutti.

Il Milan vince contro la Spal ma non può festeggiare la qualificazione in Champions.

La Roma batte il Parma e saluta una bandiera: De Rossi.

L’Atalanta realizza un sogno: la qualificazione in Champions League. Gasperini ha costruito una squadra quasi perfetta.

Pavoletti segna ma l’Udinese non ci sta e ribalta il punteggio.

Risultati e marcatori:

FROSINONE-CHIEVO 0-0

BOLOGNA-NAPOLI 3-2: SANTANDER (B); DZEMAILI (B); GHOULAM (N); MERTENS (N); SANTANDER (B)

TORINO-LAZIO 3-1: IAGO FALQUE (T); LUKIC (T); IMMOBILE (L); DE SILVESTRI (T)

SAMPDORIA-JUVENTUS 2-0: DEFREL (S); CAPRARI (S)

INTER-EMPOLI 2-1: KEITÀ (I); TRAORÈ (E); NAINGGOLAN (I)

FIORENTINA-GENOA 0-0

SPAL-MILAN 2-3: CALHANOGLU (M); KESSIÈ (M); VICARI (S); FARES (S); KESSIÈ (M)

ROMA-PARMA 2-1: PELLEGRINI (R); GERVINHO (P); PEROTTI (R)

ATALANTA-SASSUOLO 3-1: BERARDI (S); ZAPATA (A); GOMEZ (A); PASALIC (A)

CAGLIARI-UDINESE 1-2: PAVOLETTI (C); HALLFREDSSON (U); PUSSETTO (U)

