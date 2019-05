Qual è il valore dei club europei? Napoli +10% nel 2019

Spesso ci si chiede quale sia il valore delle singole società. Il Napoli recentemente ha dato mandato ad una piccola banca americana con sede a New York per determinare il valore del club azzurro. Una scelta che ha indotto gli analisti di mercato a fare delle riflessioni sulle possibili dinamiche future del club di De Laurentiis: apertura a nuovi soci? Vendita del club? Necessità di confrontarsi con gli sponsor con dati reali?

Kpmg, nel suo quarto report “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2019” ha fatto il punto della situazione a livello europeo, come rivela anche il sito Calcioefinanza.

Salgono i valori anche di Napoli (+10% in 18esima posizione con 569 milioni), Milan (+8% in 19esima posizione con 555 milioni), Roma (+13% in 21esima posizione con 516 milioni) e Lazio (+23% in 28esima posizione con 297 milioni). La Juventus è al primo posto tra i club italiani e vale oltre 1.5 miliardi. Le prime due posizioni nel calcio europeo sono occupate da Real Madrid e Manchester United con un valore di oltre 3 miliardi e 200 milioni.

