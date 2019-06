Presidente del Pescara: “Gaetano e Tutino li porterei subito a Pescara”

Il presidente del Pescara Sebastiani ha concesso un’intervista a Radio CRC. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Gaetano e Tutino li porterei subito a Pescara. Per Tutino ci provai anche in passato, ma il calciatore preferì andare a Cosenza e, considerati i risultati, fece bene. Insigne e Verratti potevano giocare insieme anche dopo la loro avventura in Abruzzo. Il Napoli aveva presentato una offerta seria per Verratti, poi per vari motivi la trattativa non andò in porto. Il calciatore era molto gradito a De Laurentiis”.

