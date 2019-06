Dimaro 2019: Il Napoli ufficializza il programma

Per il nono anno consecutivo il Napoli svolgerà la preparazione pre-campionato in Val di Sole, con sede del ritiro a Dimaro-Folgarida dal 6 al 26 luglio in Trentino. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, la società partenopea, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto anche il programma, che sarà ricco di appuntamenti sportivi e di spettacolo.

Il Napoli arriverà a Dimaro sabato 6 luglio e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento. La squadra sosterrà tre partite amichevoli, tutte sul campo di Carciato, contro il Benevento, sabato 13 luglio, mentre le altre due si giocheranno il 19 luglio ed il 24 luglio contro avversari da definire.

Previsti tre incontri con i tifosi: il 9 luglio, quando Ancelotti e due calciatori incontreranno i tifosi al Centro Congressi di Folgarida; il 15 luglio, con quattro giocatori azzurri che incontreranno i tifosi a Piazza Madonna della Pace di Dimaro; il 25 luglio, quando ci sarà la presentazione della squadra sempre in Piazza Madonna della Pace di Dimaro con musica e animazione di Decibel Bellini.

Inoltre ci saranno tre serate dedicate e aperte al pubblico in Piazza Madonna della Pace: l’11 luglio con lo show man napoletano Gino Rivieccio ed il suo esilarante monologo tra “musical”, imitazioni e sketch; il 18 luglio, con il recital canoro di Sal Da Vinci e lo spettacolo di Made in Sud; il 22 luglio cabaret con gli artisti di Made in Sud.

Per maggiori notizie sito ufficiale SSC Napoli.

Il Napoli a Dimaro-Folgarida dal 6 al 26 luglio. Il programma del ritiro di un'altra estate azzurra in Val di Sole 👉 https://t.co/tH9R6fp0MF @VisitTrentino #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PEXMUwgwhi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 14, 2019

