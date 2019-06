Il Napoli ha deciso, Ospina resta azzurro

Il Napoli sembra essersi deciso: il portiere colombiano Ospina resterà in Campania. Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto (a 4,8 milioni) con l’Arsenal.

Il futuro dell’estremo difensore non era scontato. Era tornato in Colombia anzitempo per problemi familiari e, salutando i compagni, non li aveva rassicurati sulla prosecuzione della carriera in azzurro.

Ospina è protagonista in questi giorni della Coppa America in Brasile con la sua Nazionale. La Colombia la scorsa notte ha battuto nettamente l’Argentina. Ospina è risultato determinante con alcuni interventi.

L’esperienza del colombiano sarà decisiva anche per la crescita del fuoriclasse Meret.

