Tornano gli abbonamenti? Prime indiscrezioni sulla campagna 2019/20 del Napoli

Tornano gli abbonamenti allo Stadio San Paolo? Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, il Napoli starebbe facendo un passo indietro sulla politica riguardante gli abbonamenti. L’anno scorso la società azzurra non lanciò alcuna campagna, a ragione del fatto – si disse ufficialmente – che i lavori del San Paolo impedivano di valutare con esattezza la capienza dell’impianto e la disponibilità dei posti.



Oggi, a lavori per l’Universiade ultimati, si torna a parlare di campagna abbonamenti per il Napoli. Nei giorni scorsi Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, sostenne che la volontà del Napoli sarebbe – idealmente – quella di riempire l’intero stadio con soli abbonati. Allo studio del club ci sarebbero una serie di tariffe pensate per la famiglia, con prezzi particolarissimi, con l’obiettivo di eliminare il biglietto singolo.

Sarebbe un cambio radicale di rotta, forse anche poco credibile per quanto visto negli anni di presidenza De Laurentiis. In ogni caso, oggi l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è tornato a parlare di abbonamenti, tornando alla definizione della capienza come nodo centrale della questione.

Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori: “Siamo pronti per la campagna abbonamenti, dovrebbero esserci circa 54mila i posti come capienza. Stiamo aspettando di capire quanti posti sono stati bloccati dai maxi-schermi, circa 600, ma ad inizio settimana prossima avremo i numeri ufficiali”.

Sarebbe davvero bello vedere il nuovo San Paolo gremito in ogni ordine di posti da tifosi appassionati e titolari di un abbonamento. Ma appare strano immaginare possa andare così dopo che la media abbonati, negli ultimi anni, è radicalmente calata fino a raggiungere record negativi. Si vedrà: molto, probabilmente, dipenderà dai prezzi.

