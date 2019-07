Napoli: è iniziata ufficialmente la stagione 2019-2020

È iniziata ufficialmente questo pomeriggio la stagione calcistica 19-20: il Napoli è giunto in Val di Sole.

Già ieri sera Marco Rog e Nicola Maksimovic erano arrivati allo Sport Hotel Rosatti, consueta dimora della squadra in Trentino. Rog potrebbe essere tra i partenti, piace a Cagliari e Fiorentina.

Quest’oggi il primo ad arrivare è stato il nuovo acquisto Di Lorenzo, proveniente dall’Empoli e autore da una seconda parte di stagione strepitosa.

Tutto pronto a Dimaro-Folgarida in @AptValdiSole. Di Lorenzo il primo ad arrivare tra i calciatori #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/keMm8IubB5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2019

Successivamente sono arrivati Ghoulam, il quale ha preferito non partecipare alla Coppa d’Africa per rimettersi in forma e Callejon.

Nel corso del pomeriggio sono arrivati i calciatori convocati. Alle ore 18:00 i partenopei sono scesi in campo per il primo allenamento dell’anno: in avvio il gruppo è stato impegnato in un lavoro di prevenzione ai bordi del campo sotto la guida del Professor Manuel Morabito. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto torello su due metà campo. Di seguito esercitazioni tecniche con sagome. Chiusura con partitina finale, sotto il diluvio, nella quale Gianluca Gaetano ha messo a segno il primo gol stagionale.

È di Gianluca #Gaetano la prima rete della stagione 2019/20 ⚽️#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/URCBVhidY1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2019

Chiriches e Inglese hanno svolto parte dell’allenamento col gruppo e parte seguendo una tabella personalizzata.

Domani doppia seduta.

Carlo Ancelotti è apparso sereno e carico, la prossima stagione potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai tifosi azzurri.

📌 Napoli, primo giorno di allenamento a Dimaro

👉🏻 https://t.co/Te68u7e4la pic.twitter.com/XLnmrUivqz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2019

