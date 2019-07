Luperto: “Sono cresciuto tanto al fianco di Albiol”

Il difensore azzurro Luperto ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Ci sono tanti giovani quest’anno in Trentino e stiamo lavorando con grande intensità. Sono felice di essere qui e di poter proseguire la mia strada in azzurro. Mister Ancelotti mi ha dato spazio lo scorso anno ed è stato di parola dicendo che voleva la mia conferma. Lavorare con lui è una esperienza unica. Ha vinto tutto sia da calciatore che da allenatore, sa darti tutte le indicazioni più giuste e poi umanamente è una persona eccezionale. Abbiamo una coppia di centrali formidabile. Sono cresciuto tanto al fianco di Albiol, adesso imparerò tantissimo da Manolas. Insieme a Koulibaly credo cha siamo di fronte ad una delle coppie più forti in circolazione e ci permetteranno di difenderci bene ma anche di poterci proporre con maggiore fiducia in fase offensiva. Con Giovanni ci ho giocato insieme e devo dire che fisicamente è fortissimo, è molto difficile superarlo nell’uno contro uno. Poi ha anche sviluppato la progressione, ha segnato più volte con l’Empoli e credo che sia pronto al grande salto. Sarà certamente un campionato più equilibrato per quanto riguarda la concorrenza al vertice. Noi, dopo il primo anno con Ancelotti, siamo ancora più solidi, dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti ma c’è grande compatezza e consapevolezza delle nostre potenzialità. Il nostro obiettivo è vincere, ora conosciamo bene cosa vuole il mister e siamo pronti ad una grande stagione. Personalmente ho fortissime motivazioni, sono davvero felice di iniziare la nuova avventura. Sono anni che conosco questo ambiente e so benissimo cosa chiedono i tifosi alla squadra. L’entusiasmo che ci dà la gente ci carica ancora di più. Lo stiamo già sentendo qui a Dimaro e speriamo di viverlo i maniera ancora maggiore al San Paolo”.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI