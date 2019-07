Napoli a Dimaro fino al 27 luglio. Giuntoli in ritiro

Come si apprende dal comunicato della Nicer, azienda di comunicazione dell’organizzazione del ritiro del Napoli a Dimaro, il Napoli lascerà la Val di Sole nella mattinata di sabato 27 luglio per raggiungere Bergamo da dove volerà ad Edimburgo per la prima amichevole internazionale contro il Liverpool. Si allunga di un giorno quindi la permanenza della comitiva azzurra a Dimaro Folgarida. Un regalo anche per i tifosi che in questi giorni hanno raggiunto il Trentino e potranno così avere un’ulteriore opportunità di vedere al lavoro i propri beniamini nel pomeriggio di venerdì 26 luglio. Da calendario il raduno doveva concludersi con l’allenamento nella mattinata. Sabato invece il campo di Carciato ospiterà l’esordio stagionale del Napoli contro il Benevento.

A Carciato ieri è comparso il direttore sportivo Giuntoli che ha osservato in campo le due sedute d’allenamento, colloquiando spesso con Ancelotti. Insomma una fotografia in tempo reale di quanto detto da Ancelotti nella serata di Folgarida. E mentre il lavoro si intensifica è attesa per i prossimi giorni una folta pattuglia di giocatori che stanno terminando le vacanze dopo gli impegni con le Nazionali: venerdì arriveranno a Dimaro-Folgarida Hysaj, Mario Rui, Mertens, Zielinski e Milik, sabato, invece, toccherà a Manolas e Insigne, giovedì 18 l’ultimo sarà Meret mentre, come annunciato due sere fa, Fabian Ruiz, Allan, Ospina, Koulibaly e Ounas rientreranno in gruppo direttamente nel corso del mese di agosto.