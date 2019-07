Mihajlovic: “Ho la Leucemia”

In conferenza stampa l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha dichiarato il motivo dei problemi di salute. Le sue condizioni sono preoccupanti ma l’ex calciatore della Lazio è un guerriero ed è voglioso di lottare per sconfiggere la Leucemia. Queste sono le parole del tecnico del Bologna sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho la leucemia. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi”.