Manolas è (di nuovo) ufficiale: arrivato il tweet di De Laurentiis

Kostas Manolas è da oggi pomeriggio a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. La notizia era già nota da fine giugno, quando la Roma aveva annunciato la cessione al Napoli attraverso i propri canali social. Da quel momento, poi, un lungo silenzio fino ad oggi, quando il giocatore ha svolto le visite mediche a Villa Stuart già con la maglia da allenamento della società azzurra indosso. Il tempo delle verifiche mediche e poi è arrivato il tweet di De Laurentiis, seguito da quello della società azzurra.

Manolas si aggregherà al gruppo in ritiro a Dimaro nella serata di oggi: sta viaggiando in queste ore per raggiungere i suoi nuovi compagni e il suo nuovo allenatore. Domani il primo allenamento, a ritmo ridotto e personalizzato come i suoi compagni arrivati in questi giorni in Trentino.

