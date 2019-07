Liverpool-Napoli 0-3: gli azzurri sono spettacolari

C’è il tutto esaurito alla stadio di Edimburgo per Liverpool-Napoli, quarta partita amichevole di questo precampionato. Gli azzurri dopo tre gare in Trentino contro compagini di rango inferiore, hanno affrontato questo pomeriggio una delle squadre più competitive d’Europa. I partenopei hanno dato spettacolo, vincendo la gara 3-0.

Nel primo tempo è Lorenzo Insigne al minuto 18 a portare in vantaggio i campani. Dieci minuti dopo è Milik a sfruttare un passaggio dell’autore della prima rete, il polacco consente agli azzurri di chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol.

Nella ripresa Ancelotti rinuncia a Manolas per un colpo ricevuto, al suo posto c’è Chiriches; entrano anche Ghoulam al posto di Mario Rui e Younes per Mertens. È lo stesso Younes a segnare il terzo gol al minuto 52. Immenso Callejon, schierato da Ancelotti in una posizione più centrale.

La partita termina sul punteggio di 3-0. Ancelotti ha messo in campo una squadra bella e cinica. Tante sono state le risposte positive anche da chi, come Verdi, sembra essere in partenza.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI