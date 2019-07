Serie A 2019/20: il calendario del Napoli. Poca fortuna in partenza, Gennaio di fuoco

Inizio complicato per il Napoli nel calendario della Serie A 2019/20: la richiesta di doppia trasferta per i lavori del San Paolo si trasforma in un avvio da brivido contro Fiorentina e Juventus. Poca fortuna per gli azzurri – come di consueto – almeno per le prime due giornate e per l’accoppiata tra le ultime due di andata e le prime del ritorno, quando il Napoli affronterà nell’ordine Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus e dovrà aggiungere al calendario i primi due turni di Coppa Italia.

Altro momento complicato nella fase centrale del girone d’andata, quando il Napoli affronterà Roma e Milan a ridosso delle sfide di Champions League. Per il resto il Napoli avrà delle fasi di stagione anche apparentemente abbordabili, ma ricordiamo che l’anno scorso nel girone di ritorno, a posizioni ormai definite, il Napoli perse parecchi punti proprio in sfide di secondo piano.

Di seguito il calendario degli azzurri nella veste grafica realizzata da Gerardo Marino e pubblicato sul suo profilo Twitter.

