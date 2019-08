Ufficiale il prestito di Mezzoni alla Carrarese

Altra operazione minore di calciomercato in uscita portata a termine dal Napoli: il terzino destro Francesco Mezzoni, fino all’anno scorso alla Primavera azzurra, è stato prestato in Serie C alla Carrarese. Prima esperienza tra i professionisti per lui: si appresta a ripetere il percorso di tanti giovani partiti dal Napoli negli scorsi anni. Mezzoni aveva effettuato il ritiro col Bari, ma poi si è deciso di mandarlo a giocare altrove. Di seguito il comunicato ufficiale della Carrarese e la breve intervista rilasciata dal giocatore al sito della società toscana.

Il comunicato

“Carrarese calcio 1908 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal SSC Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Mezzoni, romano , classe 2000. Il giovane terzino destro è uno dei profili più quotati del settore giovanile partenopeo e del panorama nazionale”.

Le parole di Mezzoni

“La Carrarese è stata la mia prima scelta tra le diverse offerte ricevute. L’aria che si respira in questo gruppo è di quelle giuste, c’è grande unità di intenti e si è creata una grande sintonia tra di noi. Essere allenato da un Mister come Baldini non potrà che portarmi giovamento ed i suoi insegnamenti sono quelli di un vero uomo di calcio.

La mia caratteristica principale è la corsa legata all’elasticità, posso ricoprire tutti i ruoli di fascia ed in difesa posso essere il classico terzino oppure il quinto in uno schieramento a cinque. I tifosi saranno la nostra forza per unirci ancora di più nella ricerca di quel sogno che è la promozione”.