Olympique Marsiglia-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli, dopo le prime tre amichevoli in Trentino servite come rodaggio e che hanno accompagnato la grande mole di lavoro svolto nel ritiro di Dimaro, torna ad affrontare un avversario di livello internazionale; il secondo, dopo aver battuto il Liverpool, con una prestazione praticamente perfetta. L’Olympique Marsiglia può contare su calciatori di alto livello tra i quali: Strootman, Payet, Luiz Gustavo, Mandanda.

Una partita da non sottovalutare, durante la quale Ancelotti seguirà il filone estremamente offensivo delle prime partite della stagione 19-20, che si prevede all’insegna della qualità nelle giocate e nel cinismo sotto porta, forse la pecca maggiore della scorsa stagione.

Il tecnico del Marsiglia Villas-Boas si affiderà al 4-4-2 mentre Ancelotti ha in mente il 4-2-3-1 con l’impiego di Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra in difesa; dovrebbe preseguire l’esperimento di Gaetano centrale di centrocampo.

Callejon tornerà nel suo ruolo naturale, quello di esterno destro d’attacco ma centrale di centrocampo non ha affatto sfigurato. Mertens agirà alle spalle di Milik con Insigne ormai stabilmente a sinistra.

Saranno circa 40.000 gli spettatori al Velodrome.

Olympique Marsiglia-Napoli è in programma stasera alle 21 al Velodrome di Marsiglia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky in Pay per View al costo di 10 euro.

Queste sono le probabili formazioni:

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-4-2): Mandanda; Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi; Sanson, Luiz Gustavo, Strootman, Sarr; Germain, Payet. ALL.: Villas-Boas.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. ALL.: Ancelotti.

