Il campionato 2019/2020 si appresta all’avvio e già alla 2^ giornata non mancherà il pàthos con il big match Juventus-Napoli che metterà subito di fronte la prima e la seconda classificata dello scorso anno.

Tanti i temi della sfida, tra tutti la presenza sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri che ha guidato il Napoli per tre stagioni, prima del Chelsea.

La gara, che si giocherà il 31 agosto alle 20.45, è sicuramente di quelle importanti e sarà quella dell’esordio casalingo dei bianconeri con il nuovo tecnico.

Il club torinese avvierà fin dalle 10.00 di oggi le procedure di vendita dei biglietti, garantendo tariffe speciali per gli Juventus Member. I prezzi dei tagliandi interi vanno dalle 67 euro della Tribuna Nord-Sud 1°2° fino ai 180 euro della Tribuna Laterale Ovest 1°.

L’auspicio è di riempire l’Allianz Stadium così da garantire una perfetta cornice di pubblico in quella che negli ultimi anni è la partita contro l’avversaria di maggior caratura del campionato.

Non potranno godere dello spettacolo dal vivo, invece, moltissimi tifosi partenopei: per questo big match infatti non è consentita la vendita dei biglietti ai residenti ed ai nati in Campania.

Sempre nella seconda giornata si giocherà anche il derby Lazio-Roma.

Di seguito tutte le gare della 2^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020:

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

