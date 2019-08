IL PUNTO SULLA A: risultati, commenti e statistiche sulla prima giornata di campionato 2019/2020.

Da sabato a lunedì si sono giocate le gare valide per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/1020. La giornata calcistica è iniziata sabato con le vittorie della Juventus e del Napoli, rispettivamente, contro il Parma e la Fiorentina, domenica, invece, si sono giocati sette incontri, terminati con le vittorie di Udinese, che ha sorpresa ha battuto il Milan, Lazio, Brescia, Atalanta e Torino e pareggi nelle altre sfide, mentre lunedì sera l’Inter ha battuto nettamente il Lecce.

IL PUNTO SULLE PARTITE

La gara di sabato pomeriggio tra Parma e Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0, grazie al gol siglato, al 21°, da Chiellini. Annullato dal VAR, per fuorigioco, un bel gol di Cristiano Ronaldo. Da segnalare l’assenza, per indisposizione fisica, nell’esordio stagionale, di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

Alle 20.45, sempre di sabato, si è giocata al Franchi la sfida tra Fiorentina e Napoli. Al termine di una partita pirotecnica – caratterizzata da due errori arbitrali e VAR, che hanno creato non poche polemiche – gli azzurri si sono imposti per 4-3 grazie ai gol di Insigne (doppietta), Mertens e Callejon, per i viola hanno segnato Pulgar, Milenkovic e 65° Boateng.

Le gare di domenica sono state caratterizzate dalla vittoria, tutt’altro che scontata, dell’Udinese sul Milan per 1-0 con gol di Becao al 72°. Sorprendente anche la vittoria a Cagliari della neopromossa Brescia, con gol, al 53°, di Donnarumma.

Si chiudono con un pareggio Verona-Bologna (1-1, 15° Sansone e 36° Veloso) e Roma-Genoa (3-3, 6° Under, 30° Dzeko, 36° Pinamonti, 43° Criscito; 49° Kolarov, 70° Kouame).

Vince la Lazio a Genova contro la Sampdoria con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Immobile ed al gol di Correa. Vittoria corsara anche per l’Atalanta a Ferrara. I bergamaschi si impongono per 3-2 recuperando il doppio svantaggio iniziale (7° Di Francesco, 27° Petagna, 34° Gosens, 71° Muriel, 76° Muriel). Il Torino, invece, doma il Sassuolo per 2-1, con una doppietta di Zaza, a cui risponde Caputo.

Lunedì sera si è conclusa la giornata con la sfida Inter-Lecce, che i nerazzurri si sono aggiudicati per 4-0 con le reti, al

21°, di Brozovic, al 24° di Sensi, al 60°, di Lukaku ed all’84° di Candreva.

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA

Al termine della prima giornata di campionato, che ha visto un score di 33 reti siglate, questa è la classifica della Serie A:

1) Inter 3

2) Lazio 3

3) Napoli 3

4) Atalanta 3

5) Torino 3

6) Brescia 3

7) Juventus 3

8) Udinese 3

9) Genoa 1

10) Roma 1

11) Bologna 1

12) Verona 1

13) Fiorentina 0

14) Spal 0

15) Sassuolo 0

16) Cagliari 0

17) Milan 0

18) Parma 0

19) Sampdoria 0

20) Lecce 0

IL PUNTO SUI MARCATORI

La classifica marcatori invece è la seguente:

1 LAZIO Ciro Immobile 2

1 NAPOLI Lorenzo Insigne 2

1 ATALANTA Luis Muriel 2

4 UDINESE Rodrigo Becao 1

4 TORINO Andrea Belotti 1

4 FIORENTINA Kevin-Prince Boateng 1

4 INTER Marcelo Brozovic 1

4 NAPOLI Jose’ Callejon 1

4 INTER Antonio Candreva 1

4 SASSUOLO Francesco Caputo 1

4 JUVENTUS Giorgio Chiellini 1

4 LAZIO Joaquin Correa 1

4 GENOA Domenico Criscito 1

4 SPAL Federico Di Francesco 1

4 BRESCIA Alfredo Donnarumma 1

4 ROMA Edin Dzeko 1

4 ATALANTA Robin Gosens 1

4 ROMA Aleksandar Kolarov 1

4 GENOA Christian Kouame 1

4 INTER Romelu Lukaku 1

4 NAPOLI Dries Mertens 1

4 FIORENTINA Nikola Milenkovic 1

4 SPAL Andrea Petagna 1

4 GENOA Andrea Pinamonti 1

4 FIORENTINA Erick Pulgar 1

4 BOLOGNA Nicola Sansone 1

4 INTER Stefano Sensi 1

4 ROMA Cengiz Under 1

4 HELLAS VERONA Miguel Veloso 1

4 TORINO Simone Zaza 1

