Di Francesco: “La nostra miglior prestazione. Il Napoli ha grande conoscenza del calcio”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, è stato intervistato su Sky Sport al termine della partita di oggi contro il Napoli, gara finita 2-0 in favore degli azzurri. Queste le sue parole sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET dalla nostra redazione.

“La squadra è cresciuta, ha dato l’impressione di equilibrio e compattezza. Oggi nel cooling break ho modificato qualcosa e abbiamo rischiato meno, essendo pericolosi in più occasioni. Avremmo meritato di più per la prestazione generale della squadra. Quando soffri e prendi qualche gol di troppo, quando hai l’opportunità devi segnare.

Nell’ultimo passaggio siamo stati troppo precipitosi, sia su palle esterne che su palle in cui potevamo essere più determinati. Abbiamo bisogno di un risultato positivo in questo momento e un pizzico di fortuna oggi ci avrebbe permesso di arrivare in fondo diversamente. Non siamo stati bravi a crederci. Prendiamoci la prestazione positiva e affrontiamo la prossima con lo stesso piglio.

Bisogna avere più malizia, maggiore decisione. In Serie A non possiamo permetterci di subire la furbizia della Lazio nella prima partita di campionato. Davanti oggi avevamo una squadra forte da tutti i punti di vista, ci può stare concedere qualcosa al Napoli. Io sono venuto qui con la Roma e, anche quando abbiamo vinto o pareggiato, il Napoli ha creato. Ci sono volte in cui prendi il gol e altre volte no. Il Napoli legge bene i momenti della partita, ha grandi mezzi, gran conoscenza del calcio a livello individuale”.

