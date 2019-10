Torino-Napoli sarà diretta da Doveri

Torino-Napoli è una gara in programma domenica 6 ottobre alle ore 18. Azzurri reduci dalla vittoria contro il Brescia in campionato e dallo scialbo 0-0 in Champions League contro il Genk. Granata sconfitti a Parma nel turno precedente e privi di Bremer in difesa; anche il Napoli dovrà fare a meno di un perno del reparto arretrato: Koulibaly.

Torino-Napoli sarà arbitrata da Daniele Doveri di Roma 1, con Banti al VAR. La sfida tra Inter e Juventus sarà diretta da Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere la partita, coadiuvato dagli assistenti Meli e Carbone, dal quarto uomo Maresca e dai VAR Irrati e Peretti.

Questo è l’elenco completo:

ATALANTA – LECCE domenica ore 15:00

DI BELLO di Brindisi

PRENNA – FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – LAZIO domenica ore 15:00

ORSATO di Schio

FIORITO – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: MANGANELLI

BRESCIA – SASSUOLO venerdì ore 20:45

CHIFFI di Padova

DE MEO – ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO

FIORENTINA – UDINESE domenica ore 12:30

PRONTERA di Bologna

COSTANZO – SCHENONE

IV: MARINELLI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: GALETTO

GENOA – MILAN sabato ore 20:45

MARIANI di Aprilia

PAGANESSI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI DI Bergamo

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA – SAMPDORIA sabato ore 18:00

FABBRI di Ravenna

VIVENZI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI PAOLO

INTER – JUVENTUS domenica ore 20:45

ROCCHI di Firenze

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI domenica ore 15:00

MASSA di Imperia

TEGONI – ALASSIO

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari

AVAR: LONGO

SPAL – PARMA sabato ore 15:00

GUIDA di Torre Annunziata

MONDIN – PAGNOTTA

IV: DIONISI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE

TORINO – NAPOLI sabato ore 18:00

DOVERI di Roma 1

GIALLATINI – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: RANGHETTI