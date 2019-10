Napoli-Hellas Verona sarà diretta da Piccinini; Rizzoli: “Abbiamo trovato la strada giusta”

Sono arrivate le designazioni arbitrali in merito alla giornata numero 8. Sabato Alle 18 la palla al San Paolo giocheranno Napoli e Verona. Il fischietto sarà Piccinini, che ha già arbitrato gli azzurri in occasione della vittoria sul campo del Lecce nella quarta giornata.

Juventus-Bologna sarà diretta da Irrati. L’Inter sarà arbitrata da Giacomelli contro il Sassuolo.

Questo è il quadro completo delle designazioni:

Lazio – Atalanta (19/10, ore 15) arbitro: Rocchi di Firenze (Tegoni-Tolfo)

Napoli – Verona (19/10, ore 18) arbitro: Piccinini di Forli’ (Preti-Valeriani)

Juventus – Bologna (19/10, ore 20.45) arbitro: Irrati di Pistoia (Imperiale-Bresmes)

Sassuolo – Inter (20/10, ore 12.30) arbitro: Giacomelli di Treiste (Longo-Bottegoni)

Cagliari – Spal (20/10, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova (Bindoni-Mastrodonato)

Sampdoria – Roma (20/10, ore 15) arbitro: Maresca di Napoli (Peretti-Cecconi)

Udinese – Torino (20/10, ore 15) arbitro: Abisso di Palermo (De Meo-Villa)

Parma – Genoa (20/10, ore 18) arbitro: Valeri di Roma (Del Giovane-Lo Cicero)

Milan – Lecce (20/10, ore 20.45) arbitro: Pasqua di Tivoli (Santoro-Colarossi)

Brescia – Fiorentina (21/10, ore 20.45) arbitro: Calvarese di Teramo (Galetto-Rocca)

Queste sono le dichiarazioni di Rizzoli a Sky Sport: “Divido il voto agli arbitri in due parti: nelle prime due-tre giornate sotto la sufficienza, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti regolamentari ed era normale qualche difficoltà iniziale, poi ci siamo ripresi e abbiamo trovato la strada giusta e le giuste linee interpretative.

Ad oggi gli interventi al Var sono stati quasi uno ogni due partite, che è di più rispetto alla passata stagione: anche in questo caso è il dazio che abbiamo pagato al cambiamento regolamentare.

L’obiettivo è arbitrare meglio in campo per avere meno bisogno del Var. Fino ad ora abbiamo commesso 6 errori, che sono molti, anche se siamo comunque all’1,3% di errori sul totale delle decisioni prese che è una percentuale comunque significativa. Ma soprattutto 3 di questi 6 dovevamo evitarli.

Il fallo di mano farà sempre discutere. Le nuove regole hanno portato oggettività solo sulle mani/braccia tenute al di sopra delle spalle, ma per il resto rimane l’interpretazione che dipende dalla dinamica del gesto e dell’azione, che è la cosa più importante. Quando si parla di tocco tra braccio e pallone è la dinamica e l’attitudine che fa la differenza: se la mia attitudine è quella di creare un ostacolo a un tiro o a un cross e le braccia sono staccate dal corpo tendenzialmente sarà punibile, se la mia attitudine è di giocare il pallone o è un compagno che lo gioca allora è diverso. Ormai riusciamo a valutare davvero i centimetri, non abbiamo più errori sul fuorigioco in situazioni da Var, siamo contenti. La tecnologia sta facendo passi da gigante, ma gli assitenti serviranno sempre, l’arbitro da solo ha meno possibilità di controllo, magari collaboreranno molto di più su situazioni tecniche e saranno più liberi sulle situazioni geografiche di fuorigioco…un domani non saranno più gli uomini a dover scegliere il frame corretto e valutare il fuorigioco, oggi però è ancora presto, il margine di errore è ancora ampio”.