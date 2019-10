Campionato Primavera 1: domani alle 10 c’è Chievo-Napoli

Contro il Chievo azzurrini alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta in Youth League.

Sarà il Chievo Verona di mister Paolo Mandelli il prossimo avversario del Napoli nella sesta giornata del Campionato Primavera 1 2019-2020.

La squadra veneta naviga nei bassi fondi della classifica, con un solo punto all’attivo, frutto del pareggio esterno contro la Fiorentina nell’ultima giornata di Campionato, occupa l’ultimo posto della generale.

Il Chievo non è l’unica squadra ad avere un solo punto in classifica; infatti a farle compagnia all’ultimo posto c’è il Sassuolo, che ha conquistato sette giorni fa ha conquistato il primo punto del campionato grazie al pareggio contro l’Empoli.

Con 15 gol subiti, il Chievo è la peggior difesa del torneo, mentre con 7 gol segnati è la squadra più prolifica tra quelle di media-bassa classifica.

La squadra veneta è allenata da Paolo Mandelli, che schiera la sua squadra con il 4-3-3, che fa di Rovaglia il suo bomber e di Zuelli il suo capitano,

L’11 titolare dovrebbe essere composto da Caprile in porta difesa a 4 con Pavlev a destra, al centro il duo Leggero-Farim ed infine a sinistra Enyam. A centrocampo Zuelli agirà in cabina di regia, mentre ai suoi lati si muoveranno le due mezzali saranno Karamoko e Demirovic. Infine in attacco Frey e Sperti si muoveranno alle spalle di Rovaglia.

Nonostante la posizione in classifica, negli anni passati il Chievo ha dimostrato di avere un ottimo settore giovanile; infatti spesso la Prima Squadra ha attinto qualche giocatore proprio dalla Primavera.

In questa stagione è capitato spesso vedere Rovaglia e Karamoko aggregati alla Prima Squadra.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra di Baronio non è in un periodo di forma brillante, mercoledì in Youth League ha perso per 7-2 in casa del Salisburgo ed in Campionato in 5 gare giocate ha ottenuto solo un successo, alla prima giornata contro il Torino, un pari ed 3 sconfitte.

A causa di questa serie di risultati negativi si è ritrovato invischiato nella lotta salvezza.

Una vittoria contro il Chievo sarebbe molto importante proprio ottica salvezze, darebbe ance morale alla squadra in vista della partita di mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio.

Per cercare di battere il Chievo, Baronio si affiderà alla miglior formazione possibile che prevederà come modulo di partenza il 3-4-3.

In porta ci sarà Idasiak, difesa a 3 con Senese, Costanzo e Manzi, a centrocampo si muoveranno Vrikkis, Labriola, Virgilio e Zedadka, in attacco spazio a Vrakas, Palmieri e Vianni.

La partita sarà trasmessa domani alle 10 su Sportitalia.

