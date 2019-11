Campionato Primavera 1 : domani alle 13.00 c’è Napoli-Fiorentina

Azzurrini alla ricerca di punti salvezza contro la Fiorentina.

Sarà la Fiorentina di Emiliano Bigica il prossimo avversario del Napoli nella settima giornata del Campionato Primavera 1 2019-2020.

La squadra toscana con 2 vittorie, 3 pari ed una sconfitta ha 9 punti in classifica ed è in piena corsa per il play-off; infatti con Bologna e Sampdoria occupa il sesto della generale.

Nell’ultimo turno di Campionato ha pareggiato per 3-3 in casa contro il Pescara, mentre lunedì ha perso 2-1 contro l’Atalanta ed ha consegnato la Supercoppa italiana Primavera alla squadra orobica.

Attualmente la Fiorentina in trasferta non ha mai vinto; infatti in 2 gare giocate ha ottenuto un pari ed una sconfitta, rispettivamente contro Torino ed Inter.

Con 14 reti all’attivo insieme a Genoa e Pescara è il terzo miglior attacco del Torneo, mentre le 9 reti subite portano ad essere la Fiorentina una delle squadre meno perforate del Campionato.

La Fiorentina è senza dubbio una società che in passato ha puntato molto sul settore giovanile: Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli, Montiel, Venuti e Ranieri sono tutti giocatori della Prima Squadra che in passato hanno militato in Primavera.

Anche gli attuali Primavera Duncan e Brancolini sono spesso in orbita Prima Squadra.

La Fiorentina è allenata da Emiliano Bigica, che da giocatore ha militato sia nel Napoli che nella Fiorentina, mentre da allenatore ha allenato l’Italia Under 17.

La squadra viola gioca con il 4-3-3 che fa di Bobby Duncan il suo bomber e Federico Simonti è il suo capitano.

Attualmente nella Fiorentina Primavera milita Alessandro Lovisa, il centrocampista classe 2001, figlio del presidente del Pordenone, nella passata stagione ha militato nel Napoli Primavera.

Per quello che concerne la formazione, per questa gara Bigica dovrà rinunciare a Delle Mura per la convocazione in nazionale e l’11 titolare dovrebbe essere composta da Brancolini in porta, difesa a 4 con Edoardo Pierozzi a destra, al centro si muoveranno Dutu-Chiti ed infine a sinistra ci sarà Simonti, a centrocampo ci saranno Fiorini, Lovisa e Simic, in attacco ci saranno Niccolò Pierozzi, Duncan e Koffi.

Oltre Duncan gli altri giocatori da tenere d’occhio sono i gemelli Pierozzi, Lovisa, Koffi e Simic.

Per quello che concerne il Napoli, la squadra azzurra è in piena corsa salvezza ha 5 punti in classifica, frutti di una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Attualmente il Napoli ha un punto di vantaggio sui play-out e 3 sulla retrocessione diretta.

La squadra azzurra con 6 reti segnate è il peggior attacco del torneo dopo Torino ed Empoli, mentre le 8 reti subite portano il Napoli ad essere una delle migliori difese del Campionato.

La squadra partenopea nell’ultimo turno di Campionato ha pareggiato contro il Chievo per 1–1, mentre mercoledì ha giocato in Coppa Italia ed ha battuto per 2-1 la Lazio, avanzando agli ottavi di finale.

Per portare a casa un risultato importante contro la Fiorentina, Baronio schiererà la miglior formazione, che prevede come modulo di partenza il 3-4-3 ma dovrà rinunciare a Claudio Manzi, appiedato dal giudice sportivo per 3 turni a causa della rissa di Chievo-Napoli.

L’11 titolare dovrebbe essere composto da Idasiak in porta, difesa a 3 con Zanoli, Senese e Costanzo, a centrocampo giocheranno Vrikkis, Mamas, Labriola e Zedadka, infine in attacco Palmieri e Vrakas si muoveranno alle spalle di Vianni.

Questi i convocati di Roberto Baronio: Cavallo, Ceparano, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon e Zedadka.

