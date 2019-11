Roma-Napoli: come giocano gli avversari degli azzurri

La redazione di NapoliSoccer.Net propone l’analisi degli avversari dei partenopei per prepararsi al prossimo match di campionato.

Roma-Napoli è una gara valevole per la giornata numero 11 del massimo campionato italiano. Giallorossi reduci dall’ampio successo di Udine, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Fazio che salterà la partita di domani; vittoria che ha condizionato anche l’esonero di Tudor. Azzurri fermati in casa dall’Atalanta.

Si gioca alle ore 15:00. Giallorossi al quarto posto con 19 punti, partenopei quinti con 18 punti al pari di Cagliari e Lazio.

Il modulo della Roma

Fonseca gioca prevalentemente in attacco, ama il gioco offensivo ed i calciatori bravi tecnicamente. La sua spregiudicatezza si è attenuata dopo le prime giornate. Il 4-1-4-1 è frutto di vari esperimenti tra i quali quello di portare l’ex atalantino Mancini nel cuore del centrocampo per sfruttarne i piedi buoni e le capacità di inserimento.

Analizziamo i singoli reparti della Roma

In porta c’è Pau Lopez, estremo difensore che si sta adattando al campionato italiano

In difesa manca Fazio per squalifica, Juan Jesus recuperato potrebbe affiancare Smalling, sono due centrali forti fisicamente ma poco affiatati. Sui lati, Kolarov è un punto fermo, giocatore esperto fortissimo tecnicamente e sui calci pizzati, è il rigorista della squadra. A destra potrebbe essere riproposto Florenzi, esterno offensivo che paga nel gioco aereo; rimane sempre ultimo sui calci d’angolo a favore per coprire un eventuale contropiede.

A centrocampo, a sinistra Perotti vuole conquistare una maglia da titolare, bravo tecnicamente e nel fornire assist ai compagni. Kluivert sul versante opposto si sta guadagnando la fiducia si Fonseca, la sua rapidità è un’arma importante per i giallorossi. Veretout e Zaniolo sono gli interni, quest’ultimo accompagna l’azione di Dzeko. Zaniolo è molto forte sia da un punto di vista tecnico che fisico. La vera novità è rappresentata da Mancini davanti alla difesa, giocatore versatile e molto pericoloso negli inserimenti sulle palle inattive.

Dzeko è l’unico attaccante di ruolo. Punto di riferimento dal grande carisma, in grado di gestire il pallone e far salire la squadra.

I punti forti della Roma

Fonseca è molto bravo a lavorare sulle punte e le mezze punte, questa sua capacità si sta confermando anche a Roma. La fisicità dei difensori e di Dzeko può mettere in difficoltà qualsiasi squadra di Serie A. I calci piazzati di Kolarov rappresentano un’arma importante per i giallorossi.

I punti deboli della Roma

La fase difensiva è carente. L’assenza di un giocatore esperto come Fazio potrebbe essere determinante. Kolarov spinge molto ma lascia anche tanto spazio alle sue spalle.

Il giocatore più importante

Dzeko è la stella della squadra. Ha raccolto per carisma l’eredità di Totti e De Rossi. Il bosniaco è alto 193 cm pesa 80 kg. Quest’anno in 885 minuti: 5 gol e un assist. In media a partita tira 4 volte a partita: ha il 66.3% dei passaggi riusciti; vince 6.3 duelli aerei.