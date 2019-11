Arbitri 12^ giornata: Calvarese dirigerà Napoli-Genoa

Il designatore ha comunicato la lista degli arbitri e degli assistenti di gara che arbitreranno le partite valide per la 12^ giornata del campionato di Serie A.

Napoli-Genoa sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, coadiuvato da Del Giovane e Villa, con IV uomo Abbatista, al VAR Chiffi ed all’AVAR Mondin.

Dopo le polemiche per le decisioni assunte in Napoli-Atalanta, l’arbitro Giacomelli sarà al VAR in Inter-Verona, anche Banti, al VAR in Napoli-Atalanta, sarà ai monitor in Parma-Roma, Mazzoleni ancora una volta al VAR in gare della Juventus, controllerà dai monitor Juventus-Milan.

Di seguito la lista completa degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare della 12ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/2020:

BRESCIA – TORINO Sabato 09/11 h. 15.00

GUIDA

LIBERTI – VALERIANI

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: SCHENONE

CAGLIARI – FIORENTINA h. 12.30

LA PENNA

BRESMES – FIORE

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: GIALLATINI

INTER – H. VERONA Sabato 09/11 h. 18.00

VALERI

BOTTEGONI – ROCCA

IV: DI MARTINO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

MARESCA

PRETI – CARBONE

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

LAZIO – LECCE

MANGANIELLO

LONGO – MANGANELLI

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO

NAPOLI – GENOA Sabato 09/11 h. 20.45

CALVARESE

DEL GIOVANE – VILLA

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

PARMA – ROMA h. 18.00

FABBRI

TOLFO – DI VUOLO

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO

SAMPDORIA – ATALANTA

IRRATI

DE MEO – PRENNA

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI

SASSUOLO – BOLOGNA Venerdì 08/11 h. 20.45

PICCININI

GALETTO – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI

UDINESE – SPAL

MASSA

PAGANESSI – SANTORO

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: PASSERI

