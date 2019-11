Napoli, l’analisi delle difficoltà: molta qualità, poca concretezza

I dati relativi alla prima parte del campionato palesano la grande qualità tecnica degli azzurri e la scarsa efficacia sotto porta.

Il Napoli è in difficoltà, la classifica non è soddisfacente. Gli azzurri nei dati analizzati palesano grande qualità nel palleggio ma scarsa incisività.

Possesso palla totale al 56%, azzurri al secondo posto, in casa la percentuale scende al 54,6%, (quarti in Serie A). In trasferta la percentuale sale al 57,4% (secondi). Dato curioso: Inter e Atalanta ai primi due posti nel possesso palla casalingo (57,6% e 56,4%) non sono presenti nemmeno nella top five delle compagini con maggior possesso in trasferta dove figurano al terzo e quarto posto, a sorpresa, Sassuolo e Bologna.

Questi dati sono determinati dalla grande qualità tecnica degli azzurri principalmente nella linea mediana. Ancelotti schiera due esterni tecnici (Insigne e Callejon) e due interni (Fabian Ruiz e Zielinski) molto abili nel controllo del pallone.

La qualità nel palleggio determina la facilità di andare a calciare in porta (con risultati non soddisfacenti).

Napoli al secondo posto nei tiri a partita, nel dato globale primeggia la squadra di Gasperini (19,5 tiri) secondo il Napoli (19,3). Gli azzurri tirano molto in porta in casa (22.5), meno in trasferta (16,2). È una flessione quasi fisiologica, la squadra che tira di più fuori casa è la Juventus (17,3), bianconeri al quinto posto negli incontri casalinghi in questa speciale categoria.

Nonostante gli oltre 230 tiri in porta, il capocannoniere del Napoli è Milik con 5 reti, stesso numero di gol calciatori come Cornelius del Parma, Mancosu del Lecce. Mertens con 4 gol è in compagnia, tra gli altri, di Kolarov (terzino sinistro della Roma), Donnarumma (attaccante del Brescia). Insigne è al terzo posto tra i marcatori azzurri, 3 reti così come: Berenguer (riserva del Torino), Boga del Sassuolo, Castrovilli (centrocampista esordiente in A, della Fiorentina).

Il capocannoniere della campionato italiano è Immobile della Lazio a quota 14, chiaramente in over performance ma distante 9 reti dal primo partenopeo.

Milik ha miglior media gol/minuti giocati: una marcatura ogni 86 minuti.

Nella scorsa stagione alla 12a giornata Insigne era a quota 8 reti, Mertens 6, Milik 4. 18 gol contro 12 dei tre pincipali protagonisti in zona gol del Napoli, 6 reti di differenza tra lo scorso anno e l’attuale.

Un dato inequivocabile che certifica le difficoltà sotto porta: contro il Genoa gli azzurri non sono riusciti a segnare un gol, è la seconda volta in questo torneo nei match casalinghi, tanti quanto tutto lo scorso intero campionato; anche in Champions non si riesce a concretizzare: contro il Salisburgo 18 tiri addirittura durante i primi 45 minuti di gioco ma non sono arrivati i tre punti.

Ancelotti ha i preferito i giocatori tecnici a quelli fisici

Nella precisione dei passaggi gli azzurri confermano le qualità di palleggio: secondo posto globale con 86,5% contro 87,1% della Juve al primo posto. La capacità di servire bene i compagni determina anche la possibilità di arrivare alla conclusione con estrema facilità.

Nei passaggi-chiave (passaggi che determinano un’azione-gol) primeggiano Callejon (2,8) a partita; Insigne (2,2); Mertens (2,1).

Tra i calciatori più performanti nella precisone dei passaggi troviamo Fabian Ruiz e Callejon ai primi posti (89,8% e 89,2%). Ottima percentuale anche per Maksimovic (92,7%) e Manolas (90,8%). I dati relativi ai difensori hanno un valore inferiore rispetto a centrocampisti ed attaccanti: i centrali spesso appoggiano il pallone ai centrocampisti mentre i giocatori offensivi rischiano maggiormente la giocata, andando incontro anche all’errore con più facilità.

Sono 10 i giocatori che hanno fornito assist ai compagni: Callejon (4 assist); Insigne (4); Fabian Ruiz (2); Allan, Llorente, Mario Rui, Lozano, Maksimovic, Di Lorenzo, Zielinski, tutti con 1 assist.

Lapalissiano, ma è bene ricordarlo, l’assist diventa vincente solo se il compagno servito segna, il Napoli si è dimostrato poco concreto sotto porta. Una maggiore efficacia in zona gol avrebbe aumentato notevolmente anche il dato relativo agli assist.

Tanti duelli aerei vinti nonostante la presenza di calciatori poco fisici

Il Napoli è al quarto posto nei duelli aerei vinti. Rispetto alla precedente gestione, Ancelotti ha dato meno risalto al gioco palla a terra privilegiando la fisicità e le palle alte: 54,7% quarto posto in A, al primo c’è la Juve, poi Roma e Parma. Un dato in controtendenza rispetto alla top 11 dei giocatori più bassi nel massimo campionato italiano.

Questa è la rappresentativa dei giocatori più bassi in Serie A, ci sono ben 3 azzurri titolari: Sepe (1,85); Durmisi (1,68), Laurini (1,73), Mario Rui (1,70); Sensi (1,68), Di Gaudio (1,69), Strefezza (1,68), Spalek (1,70); Mertens (1,69), Gomez (1,65), Insigne (1,63).

Tra giallorossi e azzurri ci sono oltre 3 centimetri di differenza nell’altezza media (185 contro 181,4).

È Di Lorenzo l’uomo che vince più duelli aerei a partita (2,8), seguono Manolas (2,6) e Koulibaly (2,5); staccato al quarto posto Llorente (1,5).