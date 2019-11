Rizzoli apre alla spiegazione settimanale degli errori arbitrali. VAR in Serie B

Sta cambiando rapidamente il mondo arbitrale italiano, nonostante gli errori continuino ad esserci e ad avere un peso specifico importante nell’economia dei campionati.



Ieri c’è stato il confronto AIA-FIGC con capitani e allenatori, e il dibattito tra Ancelotti e Rizzoli di cui abbiamo già raccontato i dettagli. Al termine dell’incontro il designatore Rizzoli ha aperto alla possibilità della spiegazione settimanale degli episodi controversi, un po’ sullo stile del blog dell’ex arbitro Luca Marelli. Queste le parole di Rizzoli in merito: “È un progetto a cui stiamo lavorando da un po’, abbiamo anche ipotizzato come potrebbe essere. È mia convinzione che spiegare le cose possa portare a capire, non dico a stemperare, ma almeno a capire gli errori. Più trasparenze c’è e meglio è, con la control room l’obiettivo è aprirsi anche a dialoghi. Le spiegazioni delle situazioni controverse potrebbe arrivare davvero a breve, per il girone di ritorno, forse anche prima”.

L’altra novità riguarda l’introduzione del VAR in Serie B decisa ieri nell’assemblea di Lega Serie B dai presidenti dei club e annunciata così dal presidente di Lega Balata nel comunicato ufficiale: “Lo dico con un senso di soddisfazione, non è stato un discorso facile. Lo abbiamo affrontato con tutto lo staff della Lega e con tutte le società. Prima dell’introduzione della tecnologia ci sarà una sperimentazione offline, prosecuzione di quanto già iniziato dallo scorso agosto a Sportilia. Il Var è importante per una questione di trasparenza e di serenità. Ogni decisione rivista con il sistema tecnologico, nell’ambito del protocollo, rende il clima più sereno. Con questa svolta confermiamo la nostra capacità di innovare. È un passo significativo per la crescita di valore del prodotto Serie B, perché avere una tecnologia così importante vuol dire valorizzarlo ancora di più”.

