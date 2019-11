Milan-Napoli sarà diretta dall’arbitro Orsato

Milan e Napoli si affrontano in una sfida delicata per entrambe le compagini. I padroni di casa hanno già cambiato tecnico: Pioli è subentrato al deludente Giampaolo. Il nuovo allenatore non ha invertito la tendenza negativa di media-punti a partita. Il Milan è reduce dalla sconfitta di misura contro la Juventus. I supporters rossoneri temono per la classifica deficitaria: i rossoneri si trovano al quattordicesimo posto.

Il Napoli non può più sbagliare. Gli azzurri, partiti con ambizioni di primato, sono al settimo posto. La squadra di Ancelotti è reduce dal pareggio interno contro il Genoa, una delle partite più brutte degli ultimi anni, un salvataggio di Koulibaly sulla linea ha persino evitato la sconfitta ai campani. Il Napoli deve tener conto anche dei problemi interni dovuti al ritiro imposto dalla società e rifiutato dai giocatori.

Per questo incontro, in programma sabato alle 18, è stato scelto un arbitro con grande esperienza: sarà Orsato a dirigere l’incontro, Irrati al Var.

Rocchi è il direttore di gara della sfida tra Atalanta e Juventus che apre il tredicesimo turno di campionato, sabato alle ore 15.

L’elenco completo degli arbitri:

ATALANTA – JUVENTUS sabato ore 15:00

ROCCHI di Firenze

PERETTI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: CARBONE

BOLOGNA – PARMA domenica ore 12:30

ABISSO di Palermo

TEGONI – RANGHETTI

IV: GHERSINI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA – FIORENTINA domenica ore 15:00

GIUA di Olbia

PRENNA – GORI

IV: MANGANIELLO

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: GALETTO

LECCE – CAGLIARI domenica ore 20:45

MARIANI di Aprilia

VIVENZI – LO CICERO

IV: BARONI

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: LONGO

MILAN – NAPOLI sabato ore 18:00

ORSATO di Schio

GIALLATINI – MONDIN

IV: MASSA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: TOLFO

ROMA – BRESCIA domenica ore 15:00

DI BELLO di Brindisi

COSTANZO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – UDINESE domenica ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

ALASSIO – VALERIANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: DI VUOLO

SASSUOLO – LAZIO domenica ore 15:00

CHIFFI di Padova

SCHENONE – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: LIBERTI

SPAL – GENOA lunedì ore 20:45

GIACOMELLI di Trieste

PASSERI – MARGANI

IV: PICCININI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: FIORITO

TORINO – INTER sabato ore 20:45

MARESCA di Napoli

MELI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI

