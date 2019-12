Napoli-Bologna: il commento della società azzurra

Questo è il commento della società partenopea a margine della sconfitta contro il Bologna:

Finisce con il successo del Bologna al San Paolo. Al minuto 94 il VAR converte il pareggio in sconfitta annullando il gol del 2-2 di Llorente per fuorigioco. Proprio l’attaccante spagnolo aveva segnato per primo aprendo la partita sul finire di primo tempo con un tap in vincente dopo una brillante progressione di Insigne. Si ribalta la situazione nella ripresa. Il Bologna pareggia con Olsen e poi a 10 minuti dal 90esimo è Sansone a infilare il gol partita. Poi il finale irruento del Napoli, il Bologna che resiste fino al 94esimo. Llorente è in fuorigioco di un nulla, la sua doppietta viene vanificata dalla moviola del Video Assistant. Si ricomincia sabato nell’anticipo al Friuli contro l’Udinese.

