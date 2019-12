“I QUADRI” di Udinese-Napoli: il miglior e peggior azzurro secondo i redattori di NapoliSoccer.NET. Il Napoli non riesce a vincere neanche ad Udine. Al Friuli gli azzurri agguantano il pareggio dopo un primo tempo di bassa qualità.

Di seguito “I QUADRI” dei redattori di NapoliSoccer.NET, che esprimono il proprio giudizio sul peggiore e sul migliore in campo degli azzurri.

MIGLIORE: Zielinski. Torna al Friuli ed impone la legge del gol dell’ex, Zielinski ha passo e tiro del campione, un diamante da sgrezzare ancora perché ha colpi importanti.

PEGGIORE: Insigne. Si è infilato psicologicamente in un cul de sac, non riesce più a spendere le sue qualità. Invece di tirar fuori agonismo e classe sta diventando sempre più un peso per la squadra. (Antonello Greco)

MIGLIORE: Zielinski. A lui la mia preferenza perchè con il suo gol riesce ad evitare una sconfitta che avrebbe aggiunto dramma al dramma. Speriao che sia la scintille a cui auspica Ancelotti e non soltanto un rimando di un problema che sembra grosso e poco risolvibile.

PEGGIORE: Insigne. Difficile scegliere il peggiore tra Insigne, Lozano, Mertens, Llorente e Callejon. Nessuno di loro ha fornito spunti e giocate. La mia scelta penalizza il capitano che, oltre alla cattiva forma ed alle prestazioni insufficienti, mi sembra quello che meno riesce a trovare motivi di riscatto. Oneri e onori di chi indossa la fascia, tenendo conto che nella ripresa, con la sua uscita la squadra ha risposto meglio. (Gianni D’Oriano)

MIGLIORE: Zielinski. E’ quello che ha segnato ed è già tanto rispetto agli altri compagni di squadra. La sua progressione è stata veramente caparbia e quel gol lo ha cercato con i denti, mostrando un carattere che spesso non riesce a mettere in mostra.

PEGGIORE: Lozano. Continua ad essere un punto oscuro. Sottotono, mai in partita sembra un pesce fuor d’acqua. Seriamo che si riscatti perché così com’è ora oltre che inutile è pure dannoso perché si gioca con un uomo in meno. (Pino Chianese)

