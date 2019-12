NapoliSoccer.Net ospite di Tifo azzurro: Gattuso merita fiducia

Il Napoli è in difficoltà, Gattuso lavora per risolvere i problemi tecnici e psicologici dei partenopei. Il nuovo tecnico merita fiducia.

Splendida puntata di Tifo Azzurro, un programma di Max Boscia e condotto con grande professionalità da Romina Parisi (foto di Gino La Gatta), in questa puntata sostituita dal presentatore di Miss Italia in Campania: Erennio De Vita.

Sono intervenuti, tra gli altri, gli ex azzurri Gianni Improta, Gianni Francini, Nicola Mora, Rosario Rivellino, Sandro Abbondanza, Gennaro Ciotola. Numerosi e di prestigio i giornalisti ed i tecnici presenti nella tribuna stampa del programma tra i quali: Carmine Testa, Gianfranco Collaro, Giuseppe Annarumma, Manuele Morra, Gaetano Di Liddo e l’attore Fulvio Palmieri.

Tifo azzurro in onda su Tele A il venerdì alle 21:10 ed in replica il sabato alle 12:30. È possibile vedere il programma anche in streaming sul sito www.telea.it.

Gli ospiti hanno analizzato il momento difficile che vive la squadra partenopea, la sfida contro il Parma ha messo in evidenza le fragilità di una squadra che non vince da tante partite. Gattuso non può essere giudicato negativamente, è arrivato da pochi giorni. L’ex tecnico del Milan necessita di tempo per invertire il trend di risultati negativi, merita fiducia.

La partita contro il Sassuolo è delicata in quanto i neroverdi vivono un buon momento di forma e sono reduci dalla vittoria nel recupero di campionato contro il Brescia.

NapoliSoccer.Net ospite di Tifo azzurro:

Presente in studio il redattore di NapoliSoccer.Net Manuele Morra il quale ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

Ricardo Rodriguez piace al Napoli ma per il terzino sinistro c’è la concorrenza del Fenerbache. Servono 6-7 milioni per strapparlo al Milan, i rossoneri sono coperti dall’esplosione di Theo Hernandez. Il Napoli deve creare un’alternativa a Mario Rui vista l’indisponibilità costante di Ghoulam.

Il Napoli sta seguendo due difensori del Verona Kumbulla e Rrahmani. Entrambi hanno una valutazione di circa 15 milioni di euro. Operazioni da impostare per il mercato di giugno

È atteso il rinnovo di Zielinski mancano pochi dettagli per prolungare il contratto dal 2021 al 2024.

Amrabat è molto vicino al Napoli è un’operazione per il mercato di giugno, il calciatore non può essere tesserato a gennaio.

Il Napoli ha bisogno di un regista, piace Torreira, il club potrebbe offrire 3 milioni di euro per un prestito di 18 mesi fino al 2021 ed un riscatto di 27 milioni. L’Arsenal ci pensa. L’alternativa è il norvegese Berge.

In attacco c’è il rebus legato a Zlatan Ibrahimovic il quale è ancora indeciso sul suo futuro, c’è anche il Milan sulle sue tracce.

NapoliSoccer.NET è stato scelto da Google News come testata giornalistica sportiva riportante notizie. Per seguirci su GOOGLE NEWS ed essere sempre aggiornato CLICCA.