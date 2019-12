Promesse campane: Tumolillo va al Sant’Agnello

Il Sant’Agnello (Eccellenza) ha acquistato Federico Tumolillo dall’Alatri (Lazio, Promozione).

Non è stato semplice per il Sant’Agnello acquisire le prestazioni di questa promessa del calcio campano. Il giovane calciatore non teme il salto di categoria, desidera dimostrare le proprie qualità in Eccellenza dopo aver giocato con continuità in Promozione.

Tumolillo è un terzino sinistro capace sia di difendere con grande determinazione che di accompagnare l’azione offensiva; arriva spesso al cross ed al tiro, si inserisce costantemente in area avversaria. Alle abilità tecniche associa forza e resistenza.

