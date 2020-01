Napoli: Politano interessa alla Fiorentina; salta lo scambio con Llorente?

L’affare legato a Lobotka è in dirittura d’arrivo, mancano soltanto pochi dettagli per vedere in maglia azzurra il centrocampista slovacco.

Si era paventata l’ipotesi di uno scambio con l’Inter sul fronte offensivo: Politano-Llorente. L’esterno italiano interessa anche alla Fiorentina anche se i viola non sono intenzionati a tesserare giocatori per un breve periodo di tempo.

Quest’oggi sono arrivate le dichiarazioni di Commisso, proprietario della squadra toscana il quale ha dichiarato: “Vediamo, stiamo lavorando. Voglio rinforzare la squadra e ho detto a Daniele Pradè che non voglio gente solo per sei mesi, ma gente che dia una mano”.

Politano sarebbe un innesto importante per la Fiorentina che deve far fronte alle non perfette condizioni di Ribery.

NapoliSoccer.NET è stato scelto da Google News come testata giornalistica sportiva riportante notizie. Per seguirci su GOOGLE NEWS ed essere sempre aggiornato CLICCA.