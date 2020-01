NapoliSoccer.Net ospite di Tifo azzurro: il Napoli ha bisogno di serenità

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro l’Inter ma la squadra di Gattuso ha mostrato progressi sul piano del gioco e dell’intensità

Splendida puntata di Tifo Azzurro, un programma di Max Boscia e condotto con grande professionalità da Romina Parisi (foto di Gino La Gatta).

Sono intervenuti, tra gli altri, gli ex azzurri Gianni Improta, Gianni Francini, Nicola Mora, Rosario Rivellino, Sandro Abbondanza, ospiti della trasmissione anche Francesco Viscido e la cantante Teresa Moccia.

Numerosi e di prestigio i giornalisti ed i tecnici presenti nella tribuna stampa del programma tra i quali: Carmine Testa, Gianfranco Collaro, Giuseppe Annarumma, Manuele Morra e Gaetano Di Liddo. È intervenuto telefonicamente l’Assessore allo sport Ciro Borriello il quale ha fatto il punto della situazione sul regolamento da rispettare all’interno dello stadio San Paolo.

Tifo azzurro in onda su Tele A il venerdì alle 21:10 ed in replica il sabato. È possibile vedere il programma anche in streaming sul sito www.teleatv.it.

Il Napoli nonostante la sconfitta determinata da tre errori individuali, ha palesato segnali di miglioramento contro i nerazzurri.

Gattuso ha provato a migliorare la condizione fisica in queste settimane di sosta per consentire agli azzurri di pressare maggiormente gli avversari. Il tecnico non abbandona l’idea di gioco iniziale: il 4-3-3 è il modulo che dà maggiori garanzie ai partenopei. Per ottenere punti gli azzurri hanno bisogno di serenità. La tradizione sul campo della Lazio sorride al Napoli, c’è fiducia per la gara dell’Olimpico.

NapoliSoccer.Net ospite di Tifo azzurro

Ospite in studio il redattore di Napolisoccer.Net Manuele Morra il quale ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Definiti gli acquisti di Lobotka e Demme gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa far rifiatare Mario Rui.

Da monitorare la situazione relativa a Fabian Ruiz, lo spagnolo è attratto dall’interesse del Real Madrid.

