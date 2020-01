Giuntoli: “Difficoltà particolare, ho visto passi avanti. Demme darà ordine, Lobotka anche mezzala”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport nell’immediata vigilia di Lazio-Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer per i propri lettori.

“È difficile raccontare questo momento in pochi minuti. Stiamo venendo fuori da una situazione di difficoltà particolare, non eravamo abituati. Ma nell’ultima partita ho visto grandi passi in avanti come intensità e come gioco, nonostante la sconfitta.

Demme è un calciatore che dà ordine a centrocampo, sa fare bene il vertice basso, ha tempi. A Lobotka siamo molto vicini, lui può fare sia il vertice basso che la mezzala. Riempiremo così le due caselle a centrocampo per Gattuso”.