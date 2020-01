Coppa Italia: numeri & curiosità di Napoli – Perugia

Domani alle ore 15:00, allo stadio San Paolo, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli ospiterà il Perugia di Serse Cosmi.

Quello di domani sarà il 8° confronto tra le due squadre nella coppa Nazionale. Il tabellino è favorevole ai partenopei con 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Mentre per il Napoli la partita di domani rappresenta il debutto in Coppa Italia, per il Perugia sarà invece il quarto match di questo torneo.

La squadra umbra ha iniziato il cammino in Coppa Italia partendo dal secondo turno eliminando la Triestina, il Brescia ai supplementari nel terzo turno, mentre nei sedicesimi ha battuto in trasferta il Sassuolo, ottenendo così il passo per gli ottavi di finale.

Nel corso della sua storia i grifoni non sono mai riusciti ad aggiudicarsi la Coppa Italia. Il Napoli, invece, è riuscito ad aggiudicarsi la Coppa in 5 edizioni (1961/62 – 1975/76 – 1986/87 – 2011/12 – 2013/14).

Nella partita di domani non ci saranno ex in campo.

L’incontro, trasmesso in diretta Tv su Rai 2, sarà arbitrato da Luca Massimi della sezione di Termoli, assistito da Rossi e Grossi. Gli arbitri addetti al VAR saranno Serra e Fiorito, mentre Robilotta sarà il quarto uomo. La squadra che supererà il turno affronterà di finale la vincente di Lazio – Cremonese.

