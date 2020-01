Le pagelle di Napoli-Perugia: vittoria di rigore ma senza entusiasmare

Vince di rigore il Napoli contro un Perugia attento e poco propenso a concedere spazi e gioco agli azzurri. Partita senza grosse emozioni, la maggiore forse il rigore parato da Ospina. Ancora una prestazione deludente di Lozano che, neanche contro avversari di categoria inferiore, riesce a mettersi n mostra. Inconcludente e macchinoso Llorente.

Ospina: 6,5. Para un rigore e, per premiarlo, diciamo che riscatta il grossolano errore di Roma con la Lazio. Ovviamente non è la stessa cosa ma almeno la sua parola permette di non rendere complicata la gara.

Hysaj: 6. Esegue il compitino senza infamia e senza lode. Il solito giocatore che non eccelle e non demerita.

Manolas: 6,5. Non deve affaticarsi più di tanto contro avversari che non pungono più di tanto. Sicuro nella marcatura pronto negli interventi.

Di Lorenzo: 6+. Ancora fuori ruolo e, dopo la terza partita non commette errori e già questo ultimamente è un dato positivo.

Mario Rui: 6. Partecipa alla manovra senza dannarsi l’anima. Non ha particolari compiti difensivi e non è costretto a difendersi dagli attacchi degli avversari, ciò gli consente di arrivare a fine partita senza troppi affanni.

Zielinski: 6. Anche per lui una gara sena infamia e senza lode, gioca a ritmo lento senza incidere più di tanto nell’economia della partita. (Allan: S.V.. Poco tempo a disposizione per un giudizio)

Fabian Ruiz: 6. Il basso ritmo della partita gli consente di giocare senza frenesia anche grazie al poco pressing degli avversari. Una gara ordinata ma piatta. (Demme: 6. Venticinque minuti per familiarizzare con i nuovi compagni e con il ruolo. Giocate essenziali e nessun errore).

Elmas: 6-. Si adegua ai ritmi dei compagni e degli avversari. Nessun demerito particolare ma da chi deve conquistarsi un posto da titolare ci si aspetta sicuramente di più.

Lozano: 5,5. Gioca gran parte della partita ma non spicca se non quando si procura il calcio di rigore poi segnato da Insigne. Anche oggi non è stato all’altezza delle aspettative. Qualche dribbling cercato ma niente di più. (Callejon: S.V.. Si limita a garantire copertura difensiva e appoggio ai compagni).

Llorente: 5+. Lento e spesso macchinoso, mai nel vivo del gioco. Questo, in estrema sintesi, il giudizio di una prestazione mediocre da parte di un calciatore abituato a ben altri palcoscenici.

Insigne: 6+. Non che abbia fatto meglio degli altri compagni di reparto ma la sufficienza è dovuta per la doppietta segnata, anche se su rigore. Per il resto una gara giocata sulla falsariga dell’intera squadra: monocorde e lenta.

