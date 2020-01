Il Punto della Serie A dopo la 21^ Giornata. Vittoria pesante del Napoli che al San Paolo batte la Juventus capolista. Non ne approfittano Inter e Lazio che pareggiano contro Cagliari e Roma. Goleada dell’Atalanta che rifila 7 gol al Torino.

In archivio la 21^ giornata del campionato di Serie A. La Juventus cade al San Paolo dove il Napoli prima la imbriglia e poi la punisce. Inter-Cagliari e il derby Roma-Lazio terminano con un pareggio. Incredibile Atalanta che in trasferta abbatte il Torino con 7 gol.

Di seguito il Punto della Serie A, con la sintesi e gli accadimenti più importanti delle singole partite.

Il Punto della Serie A, gli anticipi

Brescia-Milan 0-1

Ancora Ante Rebic, sempre Ante Rebic. Il Milan espugna il Rigamonti grazie ad una rete del numero 18, realizzata al minuto 71’. Uomo della “Provvidenza” il croato, subentrato ad un Leao impalpabile e capace di trasformare una mischia furibonda in oro colato. Eppure le Rondinelle avevano, fin a quel momento, disputato un ottimo match con grinta, ferocia e vogliose di regalare una gioia ai propri tifosi. Superlativo Donnarumma, certamente il migliore in campo, autore di almeno tre interventi prodigiosi su Ayè, Bisoli e sul sempre più sorprendente Torregrossa. Dopo la rete del vantaggio è stato però un monologo rossonero: goal annullato a Castillejo, su velo di Ibrahimovic e solita discesa palla al piede con tanto di sinistro, dal limite dell’area di rigore, di Theo Hèrnandez, che però si è infranto all’incrocio dei pali. Per la banda di Corini prevalgono senza dubbio, amarezza e frustrazione per tre punti sfumati, alla luce di una prestazione degna di nota. Il Milan, finalmente, si riaffaccia nella zona nobile della classifica, agganciando al sesto posto Parma e Cagliari. E’ bagarre per l’Europa League.

Spal-Bologna 1-3

La Spal non segnava in casa in campionato dal 25 novembre, contro il Genoa. Autore del goal? Andrea Petagna. E così si è aperto anche questo derby, di scena al Paolo Mazza di Ferrara. Un pomeriggio che pareva nato sotto i migliori auspici, tanto che al 23° della prima frazione di gioco, l’arbitro Fabbri spezza l’equilibrio assegnando un calcio di rigore, trasformato poi con freddezza dal numero 37 in maglia biancazzurra. Immediato il pareggio dei felsinei, grazie al goffo autogoal di Vicari su girata al buio di Roberto Soriano. Tutto finito? Assolutamente no. E’ proprio nella ripresa che infatti, gli uomini del sergente Sinisa, assestano un doppio colpo vincente con cui, prima disorientano e poi tramortiscono definitivamente i padroni di casa. Il vantaggio rossoblù porta il nome di Barrow, colpaccio della proprietà americana e fortemente voluto dall’allenatore serbo. Chiude i conti Poli, su preciso assist di Soriano. La Spal si lecca le ferite e registra sicuramente un’involuzione rispetto alla sorprendente trasferta bergamasca di pochi giorni addietro. Gli estensi restano fermi a quota 15, a -1 dal Lecce 17°. Il Bologna, invece, mette fieno in cascina, agguantando il Torino al decimo posto in classifica.

Fiorentina-Genoa 0-0

Le statistiche raramente mentono anzi, talvolta, sono lo specchio di un risultato annunciato. Fiorentina e Genoa sono due delle squadre che hanno pareggiato più volte (0-0) in questo campionato. E tale confronto ha confermato questo trend. Due squadre tutt’altro che in salute che al Franchi di Firenze, praticamente si annullano. Eroe di giornata Bartlomiej Dragowski: miracoli a ripetizione da parte del “69 polacco” e a referto anche un rigore parato, calciato in malo modo da Criscito al 15°(primo errore in carriera per lui dagli undici metri). Al netto di qualche fiammata, il pareggio però sta stretto ai liguri, che a dirla tutta, avrebbero meritato la vittoria. Il tandem Chiesa-Cutrone non ha sortito gli effetti sperati, tanto che l’occasione più ghiotta per i toscani è arrivata dalla testa di Milenkovic, in grado di colpire la traversa, a Perin battuto. Svariate le opportunità per Pandev e compagni, i quali però non sono riusciti a capitalizzare la gran mole di gioco prodotta. Fiorentina che muove la classifica, Genoa sempre più invischiato nella zona “rossa”. Senza dubbio però un punto che fa morale e che potrebbe consentire agli uomini di Nicola di guardare al futuro con consapevolezza dei propri mezzi. Futuro che domenica 2 febbraio si chiamerà Atalanta. Il Genoa infatti, nella prossima giornata di campionato, sarà di scena sul proibitivo campo della Dea.

Torino-Atalanta 0-7

Il risultato più sorprendente della 21esima giornata di serie A è certamente quello emerso nel match serale tra Torino e Atalanta, 0-7 il risultato finale. Punteggio tennistico che ha visto i bergamaschi annientare un Torino francamente inadeguato e mai in partita. Sette goal difficilmente cancellabili e che hanno demolito i granata sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il solo a battagliare, come sempre, è stato il Gallo Belotti, mai domo e che ha impegnato Gollini in un paio di circostanze. Show man in casa nerazzurra Josip Ilicic, autore di una tripletta favolosa. Prima abile a sfruttare un assist di Palomino, poi a scaricare alle spalle di Sirigu un mancino (da metà campo) di una bellezza straordinaria. Un minuto dopo ( 54°) , ancora lo sloveno deposita in rete la sfera, dopo una magistrale triangolazione con il Papu Gomèz. Di Gosens e Zapata le altre marcature. Gloria anche per Muriel, subentrato all’ 82° e in grado di realizzare una doppietta (86° e 88°). Atalanta sette bellezze che riprende a correre. Torino umiliato ed in ritiro. Per i granata è notte fonda.

Il Punto della Serie A, le gare della domenica

Inter-Cagliari 1-1

Due segnali potrebbero essere un indizio, tre ne fanno una prova. L’Inter non va oltre l’1-1 in casa contro il Cagliari. Terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Antonio Conte, ormai in debito di ossigeno. Vantaggio griffato Lautaro Martinez, a cui ha risposto proprio lui, l’uomo più atteso: quel Radja Nainggolan scaricato nel mercato estivo dal tecnico salentino. Il belga si è dimostrato leader e trascinatore, caratteristiche che probabilmente, avrebbero fatto comodo ai nerazzurri. Un’ Inter disattenta, pasticciona e che pare aver esaurito tutte le energie che le hanno consentito di restare in scia a quel treno chiamato Juventus. Dopo gli arrivi di Young (oggi titolare) e Moses dal Fanerbache, nei prossimi giorni è atteso a Milano, Cristian Eriksen. Linfa vitale e necessaria anche per blindare un secondo posto che potrebbe essere messo a repentaglio dalla Lazio di Simone Inzaghi.

Parma-Udinese 2-0

Al Tardini il Parma si impone 2 a 0 sull’ Udinese. Seconda sconfitta consecutiva per Gotti dopo il 3-2 di San Siro, di settimana scorsa. Gran primo tempo per i gialloblù, capaci di chiudere il match già nella prima frazione di gioco. Apre le danze Gagliolo al 19°, raddoppio di Kulusevski al 34°. Vittoria meritata per la squadra di D’Aversa che fa un balzo in classifica a quota 31, al pari di Milan e Cagliari. I friuliani abulici nel primo tempo, si svegliano solo nella ripresa e solo un grande Sepe dice di no, in particolare su una gran punizione di De Paul. Gli emiliani volano sempre più su, i bianconeri si confermano in una zona di classifica relativamente tranquilla.

Verona-Lecce 3-0

Partita a senso unico quella andata in scena al Bentegodi di Verona. Il ciclone Hellas si è abbattuto su un Lecce timido e mai pericoloso dalle parti di Silvestri.

Vantaggio veronese grazie ad un colpo di testa di Dawidowicz al 19°, che sfiora il raddoppio pochi minuti dopo. Di Pessina ( 34°) e Pazzini ( 87°), gli altri due goal. Hellas che sale a -2 dalla zona Europa League, con una partita da recuperare. Salentini poco efficaci se non con Majer. Da segnalare al 69° l’espulsione di Dell’Orco che ha definitivamente stroncato le speranze della compagine di Liverani.

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Uno 0-0 saporifero quello tra Sampdoria e Sassuolo. Ranieri contro De Zerbi, l’allenatore più longevo di questa serie A, contro il più giovane. Esperienza contro spregiudicatezza. Il risultato è però quello meno atteso, da una parte e dall’altra. Primo tempo bloccato, complice anche l’espulsione comminata dal signor Piccinini all’indirizzo di Peluso al 25° minuto, a seguito di una presunta trattenuta su Gabbiadini. Uomo più attivo tra le fila romagnole ovviamente Boga. Secondo tempo di marca doriana, ma privo di vere occasioni da goal. Punticino che fa felice De Zerbi. Per la Samp invece, c’è ancora tanto su cui lavorare.

Roma-Lazio 1-1

Per la classifica e per la supremazia cittadina. Big match domenicale è sicuramente il derby della capitale. Fonseca contro Inzaghi, la scuola portoghese contro quella italiana. Risultato finale? 1-1. Al vantaggio giallorosso di Edin Dzeko, ha risposto Francesco Acerbi per i biancocelesti. Distanze immutate quelle tra le due compagini che si danno battaglia ma che si rendono partecipi di disattenzioni e “papere” difensive. Su tutte quelle dei due portieri, Strakosha che regala il vantaggio al bosniaco e poco dopo Pau Lopez che offre un “cioccolatino” al difensore laziale. Secondo tempo nel quale sale in cattedra Under, ma a dir la verità è tutta la Roma che spinge e che meriterebbe i tre punti. Per la Lazio, la parziale soddisfazione di aver agguantato un pareggio immediato. Per la Roma, il merito di averci provato sino alla fine, con trame di qualità e schemi ben collaudati. In classifica tutto invariato: biancocelesti sempre terzi ma potenzialmente secondi, giallorossi in solitaria al quarto posto.

Il Punto della Serie A, il posticipo serale

Napoli-Juventus 2-1

La serata perfetta con cui ripartire e dare una sterzata a questa stagione da horror. Quale occasione migliore, se non al San Paolo, dinanzi a 40.000 spettatori, e contro l’acerrima nemica. Vittoria meritata per i partenopei che annichiliscono una bruttissima Juventus, mai in partita, lenta, macchinosa e senza mordente. Gattuso ha la meglio su Sarri, il grande ex, tanto amato ma poi legittimamente vituperato. Napoli che passa in vantaggio grazie ad un tap-in di Zielinski, al posto giusto, al momento giusto. Raddoppio di pregevole fattura di Insigne in mezza girata (87°). Riduce il passivo Ronaldo nei minuti di recupero. Poco, troppo poco per una Juventus che praticamente calcia una sola volta in porta con Higuain. Ma è la serata di Napoli, è la serata del Napoli, di Gattuso e di una straordinaria città che merita ben più della posizione che occupa attualmente in classifica.

Alessio Tangari – NapoliSoccer.NET

Ci interessa il tuo parere, commenta l’articolo ed esprimi la tua opinione alla fine della pagina oppure sulla nostra pagina Facebook (CLICCA).

NapoliSoccer.NET è stato scelto da Google News come testata giornalistica sportiva riportante notizie. Per seguirci su GOOGLE NEWS ed essere sempre aggiornato CLICCA.