Giudice Sportivo: gli squalificati; multa alla Samp per cori insultanti

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito ai calciatori che dovranno saltare la prossima giornata di campionato:

Poli, Torregrossa, Lorenzo Pellegrini, Cigarini, de Roon, Romero, Behrami, Bastoni ed Elmas.

Lautaro Martinez e Berni devono scontare un’altra giornata e salteranno la gara contro il Milan.

Amrabat è stato squalificato ma non salterà la gara del weekend bensì il recupero di campionato contro la Lazio.

Inoltre: ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 15° nonché al 44° e 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

– Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

– Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

