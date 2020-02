Gattuso: “Con il Lecce partita trappola. Abbiamo tutto da perdere”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Lecce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Domani con il Lecce è una partita trappola e la trappola saranno i 40mila spettatori presenti. Domani la partita deve essere interpretata bene, come con la Lazio e la Juventus, diversamente sarà una gara molto difficile perché abbiamo tutto da perdere. In campo voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite. Bisogna fare attenzione perché il Lecce è una squadra insidiosa, sanno palleggiare e poi affondano. Liverani è molto preparato e molto furbo, conosce tanto il calcio e fa giocare bene le sue squadre. Noi non dobbiamo perdere la testa,.

Rientro infortunati? Koulibaly rientra, sicuramente giocherà dal primo minuto. Allan si sta impegnando molto per rientrare oggi lo valutermo perchè voglio verificare personalmente la condizione di ognuno. Fabian Ruiz sta lavorando poco da 10 giorni perché con febbre alta non giocherà.

Non penso al mio futuro, ho un contratto e non penso ad altro. Sono orgoglioso di allenare questa squadra e questi ragazzi e non è neanche il caso di parlare di contratto. Oggi il mio obiettivo è esprimere un gioco all’altezza di questa società.

Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni in ogni momento della gara.

Abbiamo cambiato il modo di lavorare e di palleggiare in campo. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la grande disponibilità dimostrata. Quello che è importante è giocare da squadra e su questo dobbiamo ancora migliorare.

Sono contento per come la squadra gioca ma anche dell’impegno quotidiano, questi giocatori recepiscono subito, hanno voglia di stare in campo. I complimenti devono essere per loro non per me. Sono sempre molto disponibili.

A chi sta avendo meno spazio dico di aver pazienza, siamo in tanti e bravi e ho difficoltà a scegliere chi mandare in campo. Ma di questo sono contento. Non è bello non giocare ma l’importante è lavorare con serenità.

Ora come ora non possiamo permetterci di pensare al futuro, bisogna pensare giorno per giorno. Abbiamo riacceso l’entusiasmo in città e questo è un bene. Bisogna andare avanti con la consapevolezza che se restiamo uniti siamo una grande squadra.

Politano? E’ una buona opzione a disposizione perché è veloce e tecnico e può darci una mano. Sicuramente è diverso da Callejon ma va bene avere alternative nei vari reparti.

Lozano? Sta lavorando bene anche lui ovvio che soffre perché non sta giocando, è un patrimonio della società e faremo in modo che si riprende al meglio. Avrà le sue opportunità.

Meret-Ospina? Continuate a dire di questo dualismo ma non è vero, la realtà è che la società ha comprato tre ottimi portieri. Quando vedo Karnezis penso: “Ma come fa a fare il terzo portiere?”. Il livello dei portieri è molto alto, chi sta meglio gioca, nessuna preferenza. Le mie scelte solo per il bene della squadra.

Domani serve umiltà, dobbiamo giocare con il coltello tra i denti, come se stessimo giocando la finale di Champions, e non sono chiacchiere!“.

