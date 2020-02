Numeri & curiosità di Cagliari – Napoli

Domani alle ore 18:00,in occasione della 24^ giornata di campionato, il Napoli affronterà il Cagliari allo stadio Sardegna Arena.

La squadra sarda, dopo il Napoli, è la 2^ formazione meridionale per numero di presenze in serie A ed è stata la prima squadra del mezzogiorno d’Italia a vincere il tricolore, ciò accadde nel campionato 1969-70.

Il primo match nel massimo campionato italiano tra il Cagliari e i partenopei risale al 2 gennaio 1966 in occasione della 15^ giornata del torneo 1965/66. La partita, disputata alle falde del Vesuvio, si concluse con la vittoria degli azzurri con il risultato di 2-0 (2° rig. Bean, 71° rig. Altafini).

Complessivamente le due squadre si sono affrontate in serie A 67 volte. Il tabellino è favorevole al Napoli con 29 vittorie, 24 pareggi, 14 sconfitte, 91 gol realizzati e 53 subiti.

Nelle 33 partite disputate in Sardegna il tabellino è in perfetto equilibrio con 9 vittorie a testa, 15 pareggi, 26 reti totalizzate dal Cagliari e 34 dal Napoli.

L’ultima vittoria del Cagliari sul proprio terreno di gioco contro il Napoli risale alla 32^ giornata del campionato 2008/2009, esattamente al 19 aprile 2009. Al triplice fischio la partita si concluse con il risultato di 2-0 a favore dei sardi (5°Jeda, 92° Lazzari).

La più recente affermazione del Napoli sul campo del Cagliari risale invece al 16 dicembre 2018 in occasione della 16^ giornata del scorso torneo. In quella occasione il Napoli superò la squadra rossoblù con un gol siglato al 91° minuto da Milik.

L’ultimo pareggio a Cagliari tra le due squadre risale invece al 21 dicembre 2013, 17^ giornata del torneo 2013/14. In quella circostanza le due squadre si divisero la posta in palio terminando l’incontro 1-1 (9′ Nenè [C], 19′ rig. Higuain [N]).

Nel match di domani non ci saranno ex di turno con la maglia azzurra. Per i sardi, invece, gli ex di turno saranno Rog, Cigarini e Pavoletti, quest’ultimo assente per infortunio.

La partita sarà arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistito da De Giovane e Valeriani. Gli arbitri addetti al Var saranno Calvarese e Tegoni, mentre Ghersini sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET