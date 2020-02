Cagliari-Napoli 0-1: Mertens strappa 3 punti. Gli azzurri incidono poco e soffrono meno

Il Napoli espugna la Sardegna Arena vendicando la sconfitta dell’andata con lo stesso punteggio: gli azzurri vincono 0-1 grazie ad una prodezza di Mertens al 65′. Gli azzurri fanno poco altro per tutto il resto della gara, anche se soffrono davvero poco gli avversari. Il Cagliari è parso orfano, oltre che dello squalificato Nainggolan, anche delle idee di gioco e della verve fisica che ne ha caratterizzato la prima parte di stagione.

Gli azzurri partono meglio del Cagliari: al 4′ Fabiàn già si presenta in area di rigore tentando la conclusione a giro di sinistro, palla di poco a lato. Il Napoli tenta la costruzione bassa partendo anche da dentro l’area di rigore, ma deve spesso ricorrere alla giocata nello stretto o allo strappo di corsa per superare gli avversari. Quando ci riesce, la trequarti gli si apre in modo favorevole, ma la sensazione è di una insicurezza generalizzata. Forse causata anche dalle posizioni “innaturali” di Maksimovic e Hysaj, schierati sul lato sinistro della difesa col piede opposto.

Le occasioni migliori del primo tempo, il Napoli le ha tra il 26′ e il 36′. Nell’ordine: prima Zielinski mette a lato un tiro a giro da posizione favorevole, poi Mertens non centra la porta su punizione dal limite conquistata dopo un’ottima progressione di Elmas. Infine il macedone tira debolmente di sinistro sul primo palo concludendo un’azione su recupero alto di palla da parte degli azzurri.

Il primo tempo del Cagliari è tutto nell’azione personale di Gaston Pereiro, che al 35′ si beve mezza difesa azzurra, salvo poi sparare in curva al momento del tiro dal vertice destro dell’area piccola, con due compagni liberi sul secondo palo. Il primo tempo si chiude con due ammoniti per i sardi, Joao Pedro e Walukiewicz, e senza altre emozioni. Il Napoli dà l’impressione di comandare le operazioni, ma senza essere mai realmente pericoloso.

All’inizio della ripresa il gioco si inaridisce ulteriormente. Le due squadre alzano ulteriormente muro all’avversaria, e nel Napoli Demme, unica fonte di gioco, viene schermato ed esce gradualmente dalla partita. Le prime occasioni attorno al 55′: prima Gaston Pereiro tira ancora alto su un rinvio sbagliato di Hysaj, poi Zielinski dalla distanza trova Cragno pronto alla deviazione in angolo.

Al 61′ il primo cambio azzurro: fuori Demme e dentro Insigne. Fabiàn va in cabina di regia, Elmas a fare l’interno destro di centrocampo. Dopo un doppio tentativo per Callejon, arriva l’invenzione di Mertens. Al 65′ il belga scambia con Hysaj sulla fascia sinistra, entra in area, si allarga sul destro e tira la sfera che va a baciare il palo interno alla sinistra di Cragno e si adagia in rete! È lo 0-1!

Subito dopo, nel Napoli, fuori Callejon e dentro Politano. Nel Cagliari esce Pereiro per Paloschi. Da questo momento in poi il Napoli si rintana tra la propria area di rigore e la metà campo, cercando di sfruttare le ripartenze in contropiede. Sono molti, però, gli errori tecnici e i tentativi un po’ goffi di eludere la pressione. Si ha l’impressione che il Napoli soffra, anche se, di fatto, non subisce tiri in porta. La girandola delle sostituzioni continua: il Napoli sostituisce Hysaj, dolorante, con Mario Rui; e il Cagliari Cigarini con Birsa.

Il primo tentativo realmente pericoloso del Cagliari arriva all’84’ quando gli azzurri, tutti rintanati in area, lasciano lo spazio per la conclusione dalla distanza al difensore centrale Klavan. Il suo sinistro, carico di effetto, viene deviato da Ospina in angolo, anche se forse destinato al fondo. Negli ultimi minuti, il tentativo di assedio rossoblu, mai efficace, si alterna ai tentativi di ripartenza del Napoli. Gli azzurri sono poco incisivi, trovano raramente l’area avversaria, e ancora meno il tiro. L’arbitro Doveri fischia la fine dopo 5′ di recupero.

Partita brutta, anche se non troppo sporca perché corretta, che il Napoli vince grazie a un colpo di qualità di uno dei suoi uomini migliori. Sembra che la squadra di Gattuso abbia poche alternative alla sofferenza e all’attenzione, ma le cinque vittorie nelle ultime sei gare disputate – Coppa Italia compresa – parlano comunque di una squadra in ripresa sotto il profilo dei risultati. Sarà probabilmente difficile vedere il Napoli tornare a giocare davvero bene, vista la stagione delicata e povera di soddisfazioni e certezze. Anche perché quando prova ad allungarsi o ad aumentare le distanze, come contro il Lecce, imbarca acqua e goal anche da formazioni tecnicamente inferiori.



Oggi la zona Europa League è a due punti, e con un po’ di continuità potrebbe essere un obiettivo concreto. Difficile capire, però, se questo sia il Napoli di Gattuso, o quello che Gattuso deve mandare in campo per cavare il ragno dal buco.