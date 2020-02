Coronavirus: rinviata Torino-Parma

Torino-Parma prevista per le ore 15 è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle misure restrittive del Coronavirus. È la quarta gara della 25a giornata del massimo campionato italiano ad essere rinviata per contenere la diffusione del virus, sono 132 i casi in Italia sinora accertati. Oltre a Genoa-Lazio in campo in questo momento si giocherà soltanto Roma-Lecce alle 18.

