Coronavirus, Zampa: “Il calcio può essere giocato a porte chiuse per evitare eccessivi assembramenti”

Il sottosegretario Ministro della Salute Sandra Zampa, intervenendo durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’ di Radio Punto Nuovo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.NET “I provvedimenti che verranno presi pian piano andranno in questa direzione: fermare anche attività di base, cosa che già succede nelle zone più a rischio. La ragione per cui viene ancora permesso non mi è nota. In Campania per fortuna sono pochissimi casi, isolati.

Quando si parla di coronavirus si può parlare di prudenza, ma non tranquillità. Bisogna seguire ogni disposizione data e sono disponibili per chiunque perché sono affisse in ogni dove e comunque consultabili sul sito del Ministero. Bisogna star fuori da assembramenti, tenere una distanza di sicurezza di 1 metro, perciò la disposizione per le scuole. Il virus ha un’enorme contagiosità, ogni persona già affetta può contagiarne due, da due a quattro e così via.

Quello fatto finora è stato corretto, l’incubazione può durare fino a 27 giorni, bisogna rendersi conto di tutto e avere pazienza e fidarsi della comunità scientifica e delle istituzioni. Il problema è evitare la piena del fiume, sono certa che il sistema di sanità nazionale avrà risposta per tutti i cittadini.

Porte chiuse giuste? Il calcio può essere giocato a porte chiuse per evitare eccessivi assembramenti. Il contagio è arrivato per primo in Italia, perciò è così diffuso e anche perché stiamo utilizzando un sistema di ricerca efficiente“.

