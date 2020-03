Coronavirus: Il mondo del calcio in aiuto degli ospedali

Il mondo del calcio si mobilita contro il coronavirus e si moltiplicano le iniziative delle società di Serie A e dei giocatori a favore delle Aziende ospedaliere che combattono in prima linea.

Calciatori, allenatori, sportivi e dirigenti hanno ringraziato e supportato chi si sta sacrificando per curare gli ammalati in questo momento così critico. Negli ultimi giorni si sono avute notizie di donazioni per supportare i reparti dei vari ospedali in Italia così da acquistare macchinari medicali da aggiungere a quelli esistenti, tra queste avevamo segnalato le iniziative di Lady Milik e di Insigne, supportate dagli altri giocatori azzurri o dai loro familiari.

A queste si aggiunge la donazione del Parma che ha donato 25mila euro al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore.

Anche il presidente dell’AS Roma Jim Pallotta non ha fatto mancare il proprio contributo con una donazione personale di 50mila euro nell’ambito di una nuova campagna lanciata dalla Società, per raccogliere fondi da dedicare a un ospedale della Capitale, a cui si è aggiunta la medesima cifra tramite la Roma Cares, la fondazione del Club giallorosso.

Anche la Juventus contro il coronavirus ha deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico con una prima donazione di 300mila euro.

A loro si aggiunge Francesco Totti che, assieme a Dash, ha deciso di donare allo Spallanzani di Roma 15 apparecchiature per la terapia intensiva.

