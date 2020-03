Ultras azzurri contro il Covid-19: partita l’iniziativa #Quarantenaazzurra

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto, partita l’iniziativa #Quarantenaazzurra come azione concreta a supporto degli ospedali e degli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19.

Non parole ma fatti concreti da parte degli ultras del gruppo Fedayn della Curva B. Su iniziativa del portavoce Alessandro Cosentino per conto del gruppo Fedayn della Curva B è partita la raccolta fondi su gofundme.com per coinvolgere ultras, tifosi ed il mondo calcistico napoletano per sostenere gli eroi in corsia e nei laboratori.

Questo il testo e le motivazioni dell’iniziativa #Quarantenaazzurra dei Fedayn:

…NON COME CHI VINCE SEMPRE…

…MA COME CHI NON SI ARRENDE MAI!



In seguito ai contatti telefonici intercorsi con il Dott. Montesarchio e la Dott.ssa Marta Cattaneo, esprimiamo la volontà di sostenere la ricerca nella nostra città. L’obiettivo è quello di creare una catena virtuosa di solidarietà che parte dal rimborso dei biglietti della partita Barcellona – Napoli e che coinvolga tutti gli ultras, i tifosi ed il mondo calcistico napoletano chiamato oggi a sostenere non più i giocatori ma gli eroi in corsia e nei laboratori.



Vogliamo sostenere la nostra città e la ricerca perché come diceva qualcuno “Napoli resta l’ultima speranza dell’umanità”!



Alessandro Cosentino

FEDAYN NAPOLI

Curva B

