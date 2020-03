Anche il Vesuvio in aiuto dei suoi figli. Sembra uno scherzo ma è pura realtà. Chi è abituato ai canti delle curve calcistiche Napoletane ricorda sicuramente il canto “Siamo figli del Vesuvio” e, di contro, anche quelli che inneggiano al Nostro maestoso gigante affinché, con la sua lava, faccia piazza pulita.

Ebbene, in momento così drammatico per tutti, e alla luce delle tante difficoltà, il Nostro – per mano dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – fornirà materiale supporto ai propri figli garantendo alla Regione Campania una donazione per acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali.

“…L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha ritenuto giusto dare un segnale di vicinanza istituzionale alle strutture sanitarie della Regione Campania…”

Il Vesuvio quindi scende in campo contro il Covid-19 devolvendo la somma di 44.194,41 euro, corrispondente agli incassi del periodo dal 23 al 29 luglio 2020, per acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali per le strutture sanitarie regionali.

La notizia è stata ufficializzata con un’apposita nota dell’Ente Nazionale Parco del Vesuvio.

Ottaviano, 27 marzo 2020.

Visto il momento di emergenza e grande difficoltà che sta vivendo la nostra comunità, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha ritenuto giusto dare un segnale di vicinanza istituzionale alle strutture sanitarie della Regione Campania, il cui personale con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini colpiti dal virus COVID19.

Con Delibera Presidenziale n° 5 del 24 marzo 2020 si è stabilito di devolvere l’incasso della vendita dei biglietti per le visite guidate al Gran Cono del Vesuvio, relativo al periodo dal 23 al 29 febbraio 2020, pari ad euro 44.194,41 per acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie regionali. Nelle prossime ore gli uffici dell’Ente provvederanno al trasferimento della somma sul conto corrente predisposto dalla Regione Campania per la raccolta fondi.

Con la speranza che tale crisi veda la sua fine nel minor tempo possibile si coglie l’occasione per esprimere massima solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia, ed a quanti quotidianamente lavorano per fermarla.

