GUARDA IL VIDEO – Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca continua a tenere alta l’attenzione e chiede alla cittadinanza di non vanificare gli sforzi sostenuti fino ad oggi.

Intanto sono state rese note le iniziative poste in essere dalla Regione Campania a sostegno dei cittadini con uno sforzo non indifferente, come spiega lo stesso De Luca.

La Regione in aiuto della cittadinanza con provvedimenti che andranno ad anticipare e sostenere quelli che saranno emanati a livello centrale dal Governo, così come già accaduto in precedenza con le ordinanze di blocco. Il piano di aiuti previsto dalla Regione Campania andrà a supportare i provvedimento che i vari Sindaci stanno approntando sui propri territori.

🔴#CORONAVIRUS: qui potete scaricare e consultare il Piano Socio-Economico della Regione Campania:https://t.co/z117gd4sPf pic.twitter.com/tnekAHC2Qa — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) April 4, 2020

Il piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania prevede lo stanziamento di 604 milioni di euro contro la crisi (precisamente euro 604.730.502) con lo stanziamento di 272.291.987 euro per misure di sostegno per le politiche sociali.

Come si legge nel PROVVEDIMENTO, tra le misure di maggiore rilevanza e con impatto immediato, ci sarà il sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali e di assegni sociali (75.665 persone), con la Regione Campania che garantirà il raggiungimento dei 1.000 euro al mese nei mesi di maggio e di giugno a tutti i pensionati

che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro.

Predisposte anche misure di maggiore sostegno con impatto immediato alle microimprese (imprese artigiane, commerciali, di servizi o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di euro di fatturato), che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria, con l’erogazione nel mese di aprile, di un contributo una tantum di 2.000 euro. Misura di cui, secondo le stime, beneficeranno circa 40.000 imprese.

Aiuti anche per circa 80.000 professionisti/lavoratori autonomi (con fatturato inferiore ai 35.000 euro nel 2019 e che autocertifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020), ai quali, nel mese di maggio, sarà garantito un assegno individuale una tantum di 1.000 euro ad integrazione di quello già riconosciuto dal Governo nazionale.

Sono parecchi gli aiuti e le sovvenzioni studiate dalla Regione Campania e si rimanda alla comunicazione ufficiale per i dettagli (APRI).

Coronavirus, presentazione del Piano per l’Emergenza Socio-Economica 🔴 #CORONAVIRUS: presentiamo il Piano per l’Emergenza Socio-Economica della Regione Campania, 604 milioni di euro per interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e dell'economia. Seguitemi: Pubblicato da Vincenzo De Luca su Sabato 4 aprile 2020

