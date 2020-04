Da Radio Marte uova di Pasqua per il personale del Cotugno

Radio Marte per i medici del Cotugno: Uova di cioccolato a chi opera in prima linea.

A Napoli e in Campania la solidarietà non è soltanto un semplice gesto ma un modo di essere. Questa volta ci soffermiamo sull’iniziativa di Radio Marte, una delle emittenti radiofoniche più seguite, che è rivolta a chi opera in prima linea contro il Coronavirus. L’emittente radiofonica ha pianificato la consegna di uova pasquali artigianali al personale sanitario dell’Ospedale Cotugno.

Questa mattina, saranno consegnate all’azienda dei Colli, circa trecento uova di cioccolato Gallucci Faibano, a titolo di gratitudine per lo straordinario ed instancabile lavoro di emergenza. E nelle prossime ore, anche la città di Lauro (comune irpino dichiarato recentemente “zona rossa”), riceverà una fornitura di mascherine ad uso della popolazione. Iniziative che si susseguono senza sosta; qualche giorno fa, il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, ha ricevuto attraverso Radio Marte, un’importante dotazione di mascherine e liquido igienizzante.



Il palinsesto marziano è in onda, per precisa scelta editoriale, rispettando decreti e misure governative: distanze di sicurezza, sanificazione degli ambienti, utilizzo di presìdi sanitari e modalità smart working, in “casavisione”, sia in radio che in tv. dalle prime ore del mattino a tarda sera.

Da “La Radiazza”, tra i programmi più seguiti e “socialmente utili” dell’etere campano, allo sport e all’intrattenimento “alldaylong”. Anche l’informazione segue l’emergenza Covid, fornendo continui aggiornamenti nell’arco dell’intera giornata.

