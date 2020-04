Dove eravamo rimasti? Il Napoli di Gattuso

29 febbraio 2020, ore 20.45.

Questa la data dell’ultima partita di campionato del Napoli, disputata al San Paolo, avversario il Torino di Moreno Longo. 2-1 il risultato finale, con reti di Manolas e di Di Lorenzo per i partenopei. Di Edera l’ inutile goal per i granata. Un match a senso unico e saldamente nelle mani di Insigne e compagni, e che ha di fatto dimostrato l’ottimo stato di forma, fisica e mentale dei partenopei.

Nonostante il risultato, è però emerso un dato da non sottovalutare e degno di nota: il 4-3-3 Gattusiano funziona eccome: Ospina pare aver definitivamente scalzato il promettente Meret nelle gerarchie del tecnico calabrese. Consolidata linea a quattro per quel che riguarda il pacchetto arretrato: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Koulibaly nel cuore della retroguardia. Demme in cabina di regia, con ai lati Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco solito tridente che vede Insigne capitano e punto fermo, con un’ alternanza Callejon/Politano e Mertens /Milik. Con il belga però che, nelle occasioni che contano, dimostra continuamente valore e talento, probabilmente l’unico calciatore di cui il Napoli non può fare a meno, per strappi, tecnica e classe.

Ma se il Napoli ha svoltato, dopo l’esonero di Ancelotti, è proprio grazie a Rino. Squadra compatta, concentrazione massimale, carichi di lavoro, e quel palleggio dalle retrovie tanto pericoloso e rischioso, quanto fruttuoso. Abbandonati e archiviati moduli confusi e poco adatti alle caratteristiche dei calciatori in rosa, Gattuso ha semplicemente schierato gli uomini giusti al posto giusto, con umiltà e dedizione, e i risultati si intravedevano eccome.

In Serie A, 11 le partite sin qui disputate, con un bilancio annesso: 5 sconfitte rispettivamente contro Parma (all’esordio 1-2), Inter (1-3), Lazio (1-0), Fiorentina (0-2) e Lecce (2-3); 6 le vittorie contro Sassuolo (1-2), Juventus (2-1), Sampdoria (2-4), Cagliari (0-1), Brescia (1-2) e Torino (2-1) per l’appunto. Un’osservazione balza agli occhi: il Napoli non conosce mezze misure, pareggi al momento non se ne vedono.

Un “segno X” in realtà c’è stato, e che pareggio: contro il Barcellona di Leo Messi, il 25 febbraio, in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Autore del goal? Ovviamente Dries Mertens, con una pennellata all’incrocio.

Ottimo il percorso in Coppa Italia, dove i partenopei prima hanno battuto la Lazio di Inzaghi al San Paolo e poi hanno annichilito, grazie alla gemma di Fabian Ruìz, un’ Inter spuntata e scarica. Risultato di prestigioso ottenuto su un campo ostico e che a questo punto vede gli azzurri nettamente favoriti per accedere alla finale di Roma, allo Stadio Olimpico.

Sempre che si torni a calcare il prato verde!

Insomma, al netto di frenate e ripartenze iniziali, come d’altronde è ovvio che fosse, per trovare un quadra ed un equilibrio, mai trovato prima, il Napoli stava scalando la classifica, con determinazione, coraggio e voglia di rivalsa. Uno stop, quello legato all’emergenza Coronavirus, arrivato probabilmente nel momento sbagliato. Faro della rinascita azzurra è stato certamente quel Diego Demme, prelevato nel mercato di riparazione dall’RB LIPSIA per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Un calciatore che dettasse i tempi, che desse equilibrio, quello che al Napoli mancava e che urgeva come il pane.

Altri sono stati gli innnesti di qualità, Politano su tutti, tanto vicino alla Roma, ma poi ritrovatosi a Napoli un po’ per caso, per cercare spazio, minuti ed una continuità ormai perduta. La sensazione è comunque che in estate, tante cose cambieranno a Castel Volturno, innumerevoli saranno i nomi legati al mercato, ma una la certezza: De Laurentiis si fida di Gattuso, della sua schiettezza, della sua umanità ma anche della grande capacità che ha il tecnico calabrese di entrare, a suo modo, nella testa dei propri calciatori. Che sia lui la pietra miliare da cui ripartire, dopo la deludente parentesi targata Carlo Ancelotti?