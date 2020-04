Pres. De Luca: “Due questioni fondamentali: quella sanitaria e quella economico-sociale”

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fornito nuove informazioni circa l’emergenza Coronavirus in Campania.

Da palazzo Santa Lucia il presidente Vincenzo De Luca ha fatto il punto sulla situazione in Campania spiegando anche quali saranno gli ulteriori aiuti a favore delle fasce più deboli.

“Due questioni fondamentali: quella sanitaria e quella economico-sociale. Si sta ragionando sulla fase 2, è evidente che siamo chiamati a fare uno sforzo enorme“, con queste parole De Luca si rivolge ai cittadini della Campania.

De Luca spiega che soltanto assumendo atteggiamenti responsabili si riuscirà a venir fuori da quest’emergenza: “Se manterremo comportamenti responsabili, forse a fine mese si potrà iniziare a ragionare sulla ripresa economica“.

Il Governatore della Campania rimanda alla fine del mese ogni discorso per il futuro: “Alla fine del mese possiamo iniziare a ragionare su tutto questo ma solo se abbiamo il pieno controllo dell’epidemia. In caso contrario rischiamo di aprire tutto ma richiudere nelle due settimane successive. Deve essere chiaro che, anche dopo, nei primi mesi non torneremo alla vita normale, bisognerà continuare ad indossare le mascherine. Immetteremo nelle famiglie 3 milioni e mezzo di mascherine, un’ordinanza le renderà obbligatorie, le distribuiremo gradualmente alle farmacie, ai medici di famiglia, ai Comuni, alla Caritas”.

Inoltre De Luca avvisa circa le disposizioni decise per evitare spostmenti nel periodo pasquale: “Ci saranno posti di blocco nei caselli autostradali, controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire che ci venga portata un’onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. I controlli saranno rigorosi, la mobilità non è consentita“.

Ed infine il plauso del presidente a quanto di buono si è riuscito a fare in questa fase di emergenza: “Abbiamo avuto una fase di emergenza negli ospedali. Abbiamo fatto salti mortali per recuperare posti letto. Abbiamo fatto un miracolo e realizzato ospedali dedicati. Da fine aprile saremo in condizione di riaprire attività ordinaria negli ospedali: è una cosa incredibile. A differenza di quanto accaduto a Milano, il nostro ospedale prefabbricato rimarrà, è dotato di terapie intensive e strumentaziomni modernissime. Nei nostri ospedali con tutti i problemi che conosciamo c’è stata una gestione attenta e senza drammi. Stiamo completando i test rapidi a tutto il personale sanitario. A volte andiamo negli ospedali del Nord pensando di avere chissà quale plusvalore rispetto a qui. Invece abbiamo eccellenze mondiali qui in Campania: Cotugno, Pascale, queste sono realtà note e grandi strutture ospedaliere. Quando tutto questo sarà finito bisognerà ricordarselo così da evitare questi spostamenti al nord“.